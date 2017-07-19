ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: в Минске на остановке появился солнечный диван

20.07.2017 14:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 июл — Sputnik.  Диван, занавески и ковер появились на одной из остановок общественного транспорта в Минске. Дождаться транспорта с комфортом можно в районе дома по проспекту Независимости, 168.

Кто и зачем обставил остановку, неизвестно. В соцсетях, где с утра появились первые фотографии необычной остановки, предположили, что это рекламная компания одной из мебельных компаний.  Однако корреспондент Sputnik не обнаружил на месте никаких упоминаний о спонсоре комфорта.

Фотофакт: в Минске на остановке появился солнечный диван
© Sputnik / Виктор Толочко
Необычная остановка в Минске

Люди, которые выходили из троллейбусов и автобусов, с огромным удивлением воспринимали необычный интерьер остановочного пункта, а подошедшие дождаться транспорта — с большим удовольствием садились на диван.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользовали соцсетей предположили, что остановку обставили представители какого-то мебельного магазина в рамках рекламной компании, однако никаких рекламных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МГЛУ: самый высокий проходной балл – на переводчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика