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Председатель ТСЖ в Орше брала на работу дворников и присваивала часть их зарплаты
20.07.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Орше незаконно начисляла зарплату дворникам и уборщикам и обманула жильцов на более чем 5 тысяч рублей,
44-летняя председатель правлений нескольких товариществ собственников жилья брала на работу дворников и уборщиков подъездов, но официально их не трудоустраивала. Об оплате труда они заключали устный договор. У нанятых таким образом людей зарплата была значительно меньше, чем полагается.
Председатель ТСЖ составляла фиктивные документы о приеме на работу и объемах работ по уборке территорий, на их основании и начислялась зарплата. Частью денег женщина распоряжалась по собственному усмотрению.
Уйдя в отпуск, она устроила на свое место знакомую, которая не выполняла эту работу, но деньги за нее получила. В целом председатель завладела более 5 тысячами рублей.
Суд Оршанского района и города Орши признал женщину виновной в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Наказание — 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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Наказание - 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
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