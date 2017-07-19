Председатель ТСЖ в Орше брала на работу дворников и присваивала часть их зарплаты

Председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Орше незаконно начисляла зарплату дворникам и уборщикам и обманула жильцов на более чем 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД облисполкома.

44-летняя председатель правлений нескольких товариществ собственников жилья брала на работу дворников и уборщиков подъездов, но официально их не трудоустраивала. Об оплате труда они заключали устный договор. У нанятых таким образом людей зарплата была значительно меньше, чем полагается.

Председатель ТСЖ составляла фиктивные документы о приеме на работу и объемах работ по уборке территорий, на их основании и начислялась зарплата. Частью денег женщина распоряжалась по собственному усмотрению.

Уйдя в отпуск, она устроила на свое место знакомую, которая не выполняла эту работу, но деньги за нее получила. В целом председатель завладела более 5 тысячами рублей.

Суд Оршанского района и города Орши признал женщину виновной в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Наказание — 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.