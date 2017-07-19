Гродненское УВД: купаться в меловых карьерах смертельно опасно

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Меловые карьеры крайне опасны для купания, напомнили в УВД Гродненского облисполкома.



© Pixabay Подросток утонул в меловом карьере в Гродно

Правоохранители отреагировали на смерть подростка 2002 года рождения , который накануне днем утонул в меловом карьере "Зеленка" возле Комбината строительных материалов в Гродно.

Тело подростка из воды извлекли спасатели ОСВОД. Однако обстоятельства гибели ребенка не сообщаются.

"Юноша 2002 года рождения купался в запрещенном месте. Хотелось бы напомнить, что меловые карьеры — наиболее опасные водоемы для купания из-за неустойчивых берегов, большой глубины и мутной воды. Плавать в них ради безопасности граждан строжайше запрещено", — напомнил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Представители правоохранительных органов также обратились к родителям с просьбой объяснить своим детям правила поведения на воде и не отпускать их купаться одних.