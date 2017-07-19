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Гродненское УВД: купаться в меловых карьерах смертельно опасно
20.07.2017 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Меловые карьеры крайне опасны для купания, напомнили в УВД Гродненского облисполкома.
Правоохранители отреагировали на
Тело подростка из воды извлекли спасатели ОСВОД. Однако обстоятельства гибели ребенка не сообщаются.
"Юноша 2002 года рождения купался в запрещенном месте. Хотелось бы напомнить, что меловые карьеры — наиболее опасные водоемы для купания из-за неустойчивых берегов, большой глубины и мутной воды. Плавать в них ради безопасности граждан строжайше запрещено", — напомнил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
Представители правоохранительных органов также обратились к родителям с просьбой объяснить своим детям правила поведения на воде и не отпускать их купаться одних.
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Сотрудники правоохранительных органов обратились к родителям с просьбой объяснить детям правила поведения на воде и не отпускать их купаться одних.
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