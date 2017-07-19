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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются грозы и шквалистый ветер
20.07.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение объявлены на четверг, 20 июля, в Беларуси. Об этом
Сегодня, 20 июля, в период с 14 до 21 часа на большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
Грозовая обстановка сохранится до 22-24 часов.
В Минске гроза ожидается в период с с 15 до 21 часа , при грозе в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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На большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра.
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