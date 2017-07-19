ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются грозы и шквалистый ветер

20.07.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение объявлены на четверг, 20 июля, в Беларуси. Об этом сообщает Гидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня, 20 июля, в период с 14 до 21 часа на большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Грозовая обстановка сохранится до 22-24 часов.

В Минске гроза ожидается в период с с 15 до 21 часа , при грозе в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

МЧС при сильном дожде не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

Водителям рекомендуется отказаться от поездок.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гродненское УВД: купаться в меловых карьерах смертельно опасно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика