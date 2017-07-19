Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидаются грозы и шквалистый ветер

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение объявлены на четверг, 20 июля, в Беларуси. Об этом сообщает Гидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня, 20 июля, в период с 14 до 21 часа на большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Грозовая обстановка сохранится до 22-24 часов.

В Минске гроза ожидается в период с с 15 до 21 часа , при грозе в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

МЧС при сильном дожде не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты). Водителям рекомендуется отказаться от поездок.