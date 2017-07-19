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Прием документов на бюджет закончен. Какие проходные баллы в белорусских вузах?

20.07.2017 14:56 — Новости Общества | БДГ  
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Закончился прием документов на бюджетное обучение, стали известны проходные баллы в вузах – они значительно повысились почти на все специальности.

Самый высокий проходной балл оказался на переводческий факультет Лингвистического университета, самый низкий – в БНТУ на водоснабжение.

В Лингвистическом университете проходной балл на увеличился по сравнению с прошлым годом на 7 баллов (378 против 371) на факультет переводчиков (английский плюс второй иностранный), на китайский язык со вторым иностранным можно поступить, если набрал 336 баллов (в прошлом году 377). Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) – 256 (253). 

В Белорусском медицинском университете также проходные баллы выросли: фармацевтика – 367 баллов против 365 в 2016-м, стоматология – 375 (368 в 2016-м). На военно-медицинский факультет (ВС) проходной балл снизился с 295 до 289.

Белорусский государственный педуниверситет: логопедия – 340 баллов (в прошлом году – 329), психология – 334 (в прошлом году – 276). Физика и информатика – 192 балла (143), дошкольное образование – 195 (171).

БНТУ: бизнес-администрирование – 344 балла. Инженерно-педагогический факультет «Профессиональное обучение» (машиностроение) – 142 балла (146). Механико-технологический «Металлургическое производство и материалообработка» – 137 (125).

Факультет энергетического строительства, «Водоснабжение, водоотведение и охрану водных ресурсов проходной балл снизился с 186 до 130 баллов, передает TUT.BY.

 
 
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Закончился прием документов на бюджетное обучение, стали известны проходные баллы в вузах – они значительно повысились почти на все специальности.

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