В Бобруйске открыли комнату для детей, подвергшихся насилию - вторую в области

В Бобруйске открылась комната для опроса детей, которые стали свидетелями преступлений или пострадали от них. Это вторая подобная специализированная комната в Могилевской области, сообщили в областном управлении Следственного комитета.



Фото: УСК по Могилевской области

Дружественная детям комната опроса — специальное помещение, оборудованное в виде кабинета психолога, где с детьми общаются специалисты, в том числе проводят с ними психологическую и психотерапевтическую работу.

В Могилевской области до недавнего времени такая комната была только одна — в учреждении образования «SOS — Детская деревня Могилев». Добираться туда из отдаленных районов области далеко, что затрудняло системную работу с детьми, уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Дружественная детям комната опроса находится в административном здании Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета. Открыли ее при поддержке международного общественного объединения «Понимание». Возможно, подобные комнаты создадут в других городах области.