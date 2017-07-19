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В Бобруйске открыли комнату для детей, подвергшихся насилию - вторую в области
20.07.2017 14:53 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске открылась комната для опроса детей, которые стали свидетелями преступлений или пострадали от них. Это вторая подобная специализированная комната в Могилевской области,
Дружественная детям комната опроса — специальное помещение, оборудованное в виде кабинета психолога, где с детьми общаются специалисты, в том числе проводят с ними психологическую и психотерапевтическую работу.
В Могилевской области до недавнего времени такая комната была только одна — в учреждении образования «SOS — Детская деревня Могилев». Добираться туда из отдаленных районов области далеко, что затрудняло системную работу с детьми, уточнила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.
Дружественная детям комната опроса находится в административном здании Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета. Открыли ее при поддержке международного общественного объединения «Понимание». Возможно, подобные комнаты создадут в других городах области.
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Специализированная комната находится в здании межрайонного отдела Следственного комитета.
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