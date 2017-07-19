Опубликован график отключения горячей воды в Гомеле в августе

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Опубликована информация об отключении горячей воды в августе 2017 года в Гомеле, соответствующие данные обнародовало РУП "Гомельэнерго".

"Испытания на плотность и прочность трубопроводов Северного района состоятся с 3 августа по 16 августа включительно", – сказали на предприятии.

Там также сообщили, что в эти дни гражданам следует убрать из подвалов вещи, которые могут быть повреждены в результате разрыва теплопроводов.

Кроме того, гомельчан просят при обнаружении повреждений труб сообщать об этом в Гомельские тепловые сети.

Так, с 3 до 16 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах:

микрорайон "Волотова" район улиц: Лепешинского, Каменщикова, Свиридова, Огоренко, Олимпийская, П. Бровки

микрорайон № 20 район улиц: Свиридова, Макаенка, Чечерская

микрорайон № 20А район улиц: Макаенка, Чечерская

микрорайон №16 район улиц: Кожара, Мазурова, Головацкого

микрорайон №17 район улиц: Головацкого, Мазурова, Хатаевича

микрорайон №18 район улиц: Мазурова, Бородина, бульвар Газеты "Гомельская правда"

микрорайон №19 район улиц: Кожара, Мазурова, бульвар Газеты "Гомельская правда"

район улиц около троллейбусного парка: Троллейбусная, Советская, Ч.Дивизии, Шилова

микрорайон "Старый аэродром" район улиц: Малайчука, Тимофеенко, Советская, Юбилейная, 50 лет БССР, Кожара

микрорайон № 22, район улиц: Советская, Кирова, Дынды, Федосеенко

район улиц Кожара, 3-я Авиационная, Головацкого, Ландышева, Советская (до ж.д. Советская 69)

район улиц: Советская, Песина, Телегина

район улиц: Кирова, Старочерниговская, Новочерниговская, Телегина, Ново-Полесская, Докутович, Красная

район улиц Рогачевская (жилые дома № 2, 2а, 2в, 2г, 4), Кирова (до жилых домов № 46, 67, 61, 59, 53, 51, 47), Советская (до жилых домов № 54, 52, 48, 46, 44), Победы (жилые дома № 3, 3а, 5, 5а, 7)

северный "Промузел" район улиц: Советская (жилые дома № 240, 242, 244, 163, 165, 167, 171), Федюнинского (инфекционная больница), Лепешинского (жилые дома № 157, 159, 159а, 161), Аграрная