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Не поступившие в этом году могут попасть в прошлогоднюю группу. Ссузы принимают документы на бюджет

20.07.2017 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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С 20 июля ссузы начали принимать документы на бюджет. Главная особенность нынешней вступительной кампании: абитуриенты - выпускники 11 классов, которые не прошли по конкурсу этого года, могут быть зачислены на второй курс в группы, набранные в 2016-м.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документы в средние специальные учебные заведения закончившие 9 классов могут попадать с 20 июля по 3 августа. Почти на неделю больше — с 20 июля по 9 августа ссузы будут принимать данные от 11-классников, а также абитуриентов, которые после 11 класса уже успели получить профессионально-техническое образование.

Параллельно с 20 июля в колледжах и техникумах открыт набор на платное обучение. Для 9-классников он продлится до 14 августа, для абитуриентов, которые окончили 11 классов и имеют профессионально-техническое образование, до 16 августа.

Не обошлась эта вступительная кампания и без новшеств. По новым правилам приема 11-классники, которые не проходят по конкурсу текущей вступительной кампании, могут попасть на второй курс в группы, набранные в 2016-м.

— Эти группы состоят из учащихся, которые пришли в колледжи или техникумы после 9 класса. На первом курсе в основном они изучают общеобразовательные предметы, — поясняют в пресс-службе Министерства образования. — На протяжении первого курса кто-то забирает документы, кто-то уезжает. В итоге в группах появляются вакантные места.

На эти свободные места и могут попасть 11-классники. Однако есть несколько условий. Первое — профильная ориентация и испытания должны совпадать. Второе — наличие в группах 2016 года свободных мест.

— Хотя, — уточняют в министерстве, — и там может быть определенный конкурс на место.

 
 
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С 20 июля ссузы начали принимать документы на бюджет. Главная особенность нынешней вступительной кампании: абитуриенты, которые не прошли по конкурсу этого года,...

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