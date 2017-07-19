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Новый рекорд: проходные баллы в БГУ достигли 384 баллов
20.07.2017 15:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл – Sputnik. Проходные баллы в Белорусский государственный университет выросли до 384 баллов из 400, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.
© Sputnik / Виктор Толочко
Главный университет в страны в четверг подвел первые итоги зачисления – на факультеты радиофизики и компьютерных технологий, прикладной информатики и информатики, международных отношений, мехмате и факультете философии и социальных наук.
Так, высший проходной балл в БГУ вновь побил рекорд и достиг 384 баллов на специальностях "международное право" и "международные отношения". На данный момент этот проходной балл – самый большой среди белорусских вузов.
Высоки проходные баллы и на специальность "таможенное дело" – 359 из 400, но "мировую экономику" – 371, на "менеджмент в сфере туризма" – 366 баллов. Более 365 баллов необходимо иметь абитуриентам, которые хотят стать специалистами по социальным коммуникациям, а философам и социологам – от 345 баллов.
В целом белорусские вузы констатируют увеличение проходных баллов по многим специальностям: это связано с разрешением абитуриентам сдавать четыре централизованных тестирования, а также упрощением заданий на централизованном тестировании.
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Такие высокие баллы сложились на специальности "международное право" и "международные отношения".
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