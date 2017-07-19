МВД поддержало инициативу о продаже спиртного с 21 года



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/mvd-podderzhivaet-initsiativu-povysit-vozrast-prodazhi-alkogolja-do-21-goda-258133−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. «Мы поддерживаем инициативу разрешить продажу спиртного не с 18 лет, а с 21 года», — сказали в МВД. По данным Министерства здравоохранения, возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста. Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья. По итогам первого полугодия 2017-го из общего числа совершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, граждане в возрасте 18−20 лет составляют 4,8%. В то же время от общего количества всех совершеннолетних граждан страны лица указанного возраста составляют менее 3,6%.Таким образом, введение нормы, предусматривающей запрет на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 года, позволит выполнить требования подпрограммы «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы. Положения подпрограммы направлены на минимизацию негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также способствуют снижению правонарушений, оздоровлению и сохранению генофонда нации, обеспечивают демографическую безопасность. Инициатива соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года, сообщили в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, передает БЕЛТА .

— Мы поддерживаем инициативу разрешить продажу спиртного не с 18 лет, а с 21 года, — сказали в МВД.

Раннее с подобным предложением выступил Минздрав. Напомним, по данным ВОЗ, в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, и это второе место в мире после Литвы. По данным Белстата, в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения.

Минздрав считает, что возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста. Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

По итогам первого полугодия 2017-го из общего числа совершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, граждане в возрасте 18−20 лет составляют 4,8%. В то же время от общего количества всех совершеннолетних граждан страны лица указанного возраста составляют менее 3,6%