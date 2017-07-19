Появился график отключения горячей воды в Гомеле на август

На время подготовки трубопроводов к отопительному сезону в Гомеле снова будут отключать горячую воду. Список адресов публикует предприятие «Гомельэнерго».

Отключение запланировано на период с 3 по 16 августа. Граждан просят убрать из подвалов вещи, которые могут быть повреждены от разрыва теплопроводов во время испытаний.

Горячая вода будет отключена в жилых домах и других зданиях, расположенных по адресам:

— микрорайон «Волотова», улицы Лепешинского, Каменщикова, Свиридова, Огоренко, Олимпийская, П. Бровки;

— микрорайон № 20, улицы Свиридова, Макаенка, Чечерская;

— микрорайон № 20А, улицы Макаенка, Чечерская;

— микрорайон № 16, улицы Кожара, Мазурова, Головацкого;

— микрорайон № 17, улицы Головацкого, Мазурова, Хатаевича;

— микрорайон № 18, улицы Мазурова, Бородина, бульвар Газеты «Гомельская правда»;

— микрорайон № 19, улицы Кожара, Мазурова, бульвар Газеты «Гомельская правда»;

— в районе троллейбусного парка, улицыТроллейбусная, Советская, Ч. Дивизии, Шилова;

— микрорайон «Старый аэродром», улицы Малайчука, Тимофеенко, Советская, Юбилейная, 50 лет БССР, Кожара;

— микрорайон № 22, улицы Советская, Кирова, Дынды, Федосеенко;

— район улиц Кожара, 3-я Авиационная, Головацкого, Ландышева, Советская (до ж.д. Советская 69);

— район улиц Советская, Песина, Телегина;

— район улиц Кирова, Старочерниговская, Новочерниговская, Телегина, Ново-Полесская, Докутович, Красная;

— район улиц Рогачевская (жилые дома № 2, 2а, 2 В, 2 г, 4), Кирова (до жилых домов № 46, 67, 61, 59, 53, 51, 47), Советская (до жилых домов № 54, 52, 48, 46, 44), Победы (жилые дома № 3, 3а, 5, 5а, 7);

— северный «Промузел», улицы Советская (жилые дома № 240, 242, 244, 163, 165, 167, 171), Федюнинского (инфекционная больница), Лепешинского (жилые дома № 157, 159, 159а, 161), Аграрная.

При обнаружении прорыва трубопровода следует быстро сообщить об этом диспетчеру по телефону: 42−16−18 (городской) или 8 (029) 149−63−52 (Велком).