Могилевчанка женила на себе 94-летнего пенсионера и потратила его 26 тысяч долларов

Точку в истории семейной жизни 94-летнего пенсионера из Могилева и его 56-летней супруги поставил суд. Официальный союз этой пары просуществовал около года. Затем брак признали недействительным, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



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Неожиданная любовь отца, бывшего военного, показалась подозрительной его детям. Они настояли на экспертизе, которая должна была прояснить: насколько пожилой человек отдавал себе отчет, когда шел под венец с дамой на сорок лет моложе.

В итоге специалисты установили, что на момент бракосочетания мужчина был недееспособным. Потому их союз признан недействительным.

За короткий срок замужества женщина успела потратить все накопления 94-летнего супруга — 26 тыс. долларов и некоторую сумму в белорусских рублях, которая находилась на накопительном счету. Исчезли также награды и многие вещи пенсионера. А в доме пенсионера успел поселиться безработный сын новой хозяйки. Теперь уже бывшей супруге и ее зрелому отпрыску придется подыскивать себе новое место жительства: как выяснилось, собственной квартиры у женщины нет.