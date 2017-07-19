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Контролеры в столичных троллейбусах начали работать без формы
20.07.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Контролеры начали работать в столичных троллейбусах без специальных жилетов, сообщили Sputnik на предприятии "Минсктранс".
Столичные транспортники с весны проводят эксперимент по работе контролеров на общественном транспорте без специальных жилетов — так уже работают ревизоры в минских трамваях.
Как сообщили Sputnik в четверг в "Минсктрансе", теперь без специальных жилетов работают и контролеры на троллейбусных линиях — с 18 июля.
Несмотря на отсутствие униформы, контролеры в троллейбусах должны при себе иметь удостоверение, бейдж с фотографией и устройство для проверки оплаты проезда. Штраф для "зайцев" в Минске составляет 11,5 рублей.
Троллейбусы — популярный в Минске вид наземного транспорта: их маршруты связывают все уголки города и центр столицы. Всего в городе насчитывается несколько десятков троллейбусных маршрутов.
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Уже с весны без специальных жилетов работают и контролеры в минских трамваях.
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