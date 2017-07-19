Контролеры в столичных троллейбусах начали работать без формы

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Контролеры начали работать в столичных троллейбусах без специальных жилетов, сообщили Sputnik на предприятии "Минсктранс".

Столичные транспортники с весны проводят эксперимент по работе контролеров на общественном транспорте без специальных жилетов — так уже работают ревизоры в минских трамваях.

Как сообщили Sputnik в четверг в "Минсктрансе", теперь без специальных жилетов работают и контролеры на троллейбусных линиях — с 18 июля.

Несмотря на отсутствие униформы, контролеры в троллейбусах должны при себе иметь удостоверение, бейдж с фотографией и устройство для проверки оплаты проезда. Штраф для "зайцев" в Минске составляет 11,5 рублей.

Троллейбусы — популярный в Минске вид наземного транспорта: их маршруты связывают все уголки города и центр столицы. Всего в городе насчитывается несколько десятков троллейбусных маршрутов.