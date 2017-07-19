Контролеры столичных троллейбусов теперь работают без форменных жилетов

С 18 июля контролеры могут проверять плату за проезд в троллейбусах без форменных жилетов. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».

С 18 июля контролеры работают без жилетов в столичных троллейбусах. Начальник контрольно-ревизорской службы (КРС) государственного предприятия «Минсктранс» Юрий Давидович объясняет почему.

— Нормативные документы не обязывают сотрудников одеваться в форуму для того, чтобы проверять оплату проезда в троллейбусах и трамваях.

В марте этого года контролеры начали работать без жилетов в трамваях . Давидович говорит, что эта практика себя оправдала.

Но типовое положение о КРС по прежнему обязывает проверяющих носить жилеты при проверке оплаты проезда в автобусах.

В любом случае, у контролера при себе должен быть бейдж с фотографией и фамилией проверяющего, удостоверение сотрудника КРС и терминал контролера.

По словам Юрия Давидовича, сейчас в Минске работают 220 контролеров пассажирского транспорта, еще несколько десятков сотрудников КРС планируют набрать в ближайшее время.