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Контролеры столичных троллейбусов теперь работают без форменных жилетов

20.07.2017 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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С 18 июля контролеры могут проверять плату за проезд в троллейбусах без форменных жилетов. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

С 18 июля контролеры работают без жилетов в столичных троллейбусах. Начальник контрольно-ревизорской службы (КРС) государственного предприятия «Минсктранс» Юрий Давидович объясняет почему.

— Нормативные документы не обязывают сотрудников одеваться в форуму для того, чтобы проверять оплату проезда в троллейбусах и трамваях.

В марте этого года контролеры начали работать без жилетов в трамваях. Давидович говорит, что эта практика себя оправдала.

Но типовое положение о КРС по прежнему обязывает проверяющих носить жилеты при проверке оплаты проезда в автобусах.

В любом случае, у контролера при себе должен быть бейдж с фотографией и фамилией проверяющего, удостоверение сотрудника КРС и терминал контролера.

По словам Юрия Давидовича, сейчас в Минске работают 220 контролеров пассажирского транспорта, еще несколько десятков сотрудников КРС планируют набрать в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске контролерам в троллейбусах можно работать без форменных жилетов

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