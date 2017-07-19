Секс – просвет: как учат сексуальной культуре в разных станах

Появившееся первое в мире пособие по сексу для мусульманок — шаг, позволяющий разрушить мифы и придать мусульманкам больше уверенности в себе, цитирует Sputnik Таджикистан автора книги "Поколение М. Молодые мусульманки меняют мир" Шелину Джанмохаммед.



© AFP/ ARIF ALI Современные мусульмане: фитнес в хиджабе и молитвы по мобильнику

Недавно в продаже появилась книга "Секс-гид для мусульманок", автор которой под псевдонимом Умм Муладхат подробно изложила инструкции от того, как правильно целоваться, до сексуальных поз.

Тема секса и женского тела в целом является своего рода табу во многих мусульманских кругах, отмечает Шелина.

"Возможно, это связано с подавлением прав женщин, их свобод и с душераздирающим отрицанием ценности человека. Некоторые утверждают, что именно южноазиатская культура, которая проникла в мусульманское мышление, востребовала для себя мантию религиозного наставничества. А может, как считают другие, это наследие европейского колониального прошлого, когда секс считали чем-то грязным, непристойным и постыдным", — размышляет она.

Автор статьи уверяет, что мусульманкам порой недостает знаний, осведомленности и уверенности в спальне. Или еще хуже, из-за своего невежества они могут оказаться уязвимыми и делать то, в чем не хотят участвовать, а из-за неуверенности в себе могут молчать, не рассказывая о том, чего им хочется.

Именно поэтому такое пособия, как "Секс-гид для мусульманок", следует всячески приветствовать, считает Шелина.

Автор секс-гида для мусульманок, спрятавшаяся под псевдонимом Умм Муладхат, утверждает, что в своей книге она поговорила с читательницами куда откровеннее, чем мать может поговорить с дочерью на любые околосексуальные темы.

Реакция на книгу оказалась неоднозначной: противники сексуального просвещения обвинили автора в распущенности, сторонники, напротив, признались, что эта книга поможет многим женщинам избежать насилия в отношениях.

Немецким детям приносят в школу презервативы

Германии сексуальное просвещение детей предусматривается еще с начальной школы. Впрочем, у каждой федеральной земли здесь своя программа обучения. В младших классах (для детей 10-11лет) здесь преподают подробные уроки подробно объясняя и что такое секс и как происходит половой акт как вынашиваются и рождаются дети. Специалисты считают, что в таком возрасте, пока детей не тревожат гормоны, а движет ими чистое любопытство, они могут говорить об интимных вопросах без стеснения и стыда.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: половое воспитание в школах не нужно

Как показывают исследования, дети совершенно естественно воспринимают информацию о физиологических изменениях, которые должны произойти при половом созревания с мальчиками и девочками, расспрашивают обо всем, что не понятно и даже просят принести на урок презерватив, чтобы показать, что это такое.

В Беларуси про секс говорят факультативно

В Беларуси давно уже нет обязательного в прошлом предмета "этика и психология семейной жизни, который преподавали в старших классах школы. О сексуальном просвещении у нас говорят факультативно, как и о репродуктивном здоровье. И Минздрав и представители общественных организаций давно уже инициируют введение подобного предмета или спецкурса в обязательную школьную программу. Но пока подобное просвещение носит скорее факультативный характер. Так что в деле секс-просвета в Беларуси основное бремя пока лежит на семье. Правда, психологи не устают повторять, что говорить с детьми "про это" надо начать раньше, чем это сделают во дворе или просветят при помощи порнофильма.