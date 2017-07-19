Два приятеля смоделировали криминальную ситуацию, чтобы получить страховку за автомобиль. Все закончилось возбуждением уголовного дела. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

В начале апреля в милицию обратился 52-летний гомельчанин и сообщил о том, что пока он с супругой смотрел фильм в кинотеатре «Октябрь», у него похитили автомобиль «Hyundai Solaris». На нем он приехал в кино и оставил на стоянке.

Владелец оценил транспортное средство 2014 года выпуска в 12 тысяч долларов США. Поскольку на автомобиль всего месяц назад была оформлена дорогостоящая страховка причитающуюся сумму владельцу должна была погасить страховая компания. Эта деталь показалась оперативникам подозрительной. Сотрудники уголовного розыска УВД решили более пристально изучить ситуацию. И вскоре выяснилось — перед ними преступная схема с двумя участниками — бывшим и нынешним владельцами похищенного авто.

— 46-летний житель Клинцов Брянской области в 2014 году приобрел два идентичных автомобиля «Hyundai Solaris». Один — себе, другой — отцу. Вскоре отец в аварии разбил свою машину. Россиянин решил как-то компенсировать потерю. Для этого придумал хитрую схему. В одиночку ее реализовать он не мог, обратился к своему знакомому из Гомеля. Суть заключалась в том, что белорус забирает у россиянина исправный автомобиль, приезжает в город над Сожем, ставит его на учет, получает белорусские регистрационные знаки и страхует на крупную сумму денег. Спустя время выезжает в кинотеатр, и оставляет на стоянке. Пока идет фильм, в дело вступает реальный владелец. Он похищает свой же автомобиль, вывозит в Клинцы, вешает на него российские номера и прячет в укромном месте, дожидаясь выплаты страховой компенсации. Основную часть суммы он планировал забрать себе, остальное отдать за помощь гомельскому приятелю, — рассказывает начальник управления уголовного розыска областного милицейского ведомства полковник милиции Виктор Чикунов.

План не сработал. За две недели до выплаты страховки белорусские милиционеры задержали гомельчанина, а их коллеги из Брянской полиции — жителя Клинцов. Также у него нашли и изъяли «похищенный» автомобиль.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства по делу, роль каждого из задержанных, а также иные эпизоды их преступной деятельности.