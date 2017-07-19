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Найденным при строительстве храма в Могилеве человеческим костям около 70 лет
20.07.2017 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Судебно-медицинская экспертиза установила возраст найденных при строительстве Покровской церкви в Могилеве человеческих костей. Им не менее 70 лет.
27 мая журналисты нашли на месте строительства Покровской церкви в историческом районе Подниколье
— Установлено, что останки по анатомо-морфологическим особенностям представляют собой кости человека в количестве 27 штук. Выраженное скелетирование, хрупкость и цвет костных останков человека указывает на возможную давность захоронения более 70 лет, — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Все земляные работы в исторической части Могилева должны проводиться под контролем археологов. Однако по найденным костям было видно, что они пролежали на поверхности земли не один день. Некоторые из них вместе с советскими солдатскими пуговицами времен Второй мировой войны находились на невысоком настиле, укрывающем находящийся рядом фундамент старой Покровской церкви, которая была разрушена в советское время.
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Останки в мае обнаружили журналисты и вызвали судмедэкспертов.
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