Найденным при строительстве храма в Могилеве человеческим костям около 70 лет

Судебно-медицинская экспертиза установила возраст найденных при строительстве Покровской церкви в Могилеве человеческих костей. Им не менее 70 лет.



Так Покровская церковь должна выгядеть после восстановления. Фото: ИА «Могилевские ведомости»

27 мая журналисты нашли на месте строительства Покровской церкви в историческом районе Подниколье около двух десятков фрагментов человеческих костей. Следственный комитет направил кости на судебно-медицинскую экспертизу.

— Установлено, что останки по анатомо-морфологическим особенностям представляют собой кости человека в количестве 27 штук. Выраженное скелетирование, хрупкость и цвет костных останков человека указывает на возможную давность захоронения более 70 лет, — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Все земляные работы в исторической части Могилева должны проводиться под контролем археологов. Однако по найденным костям было видно, что они пролежали на поверхности земли не один день. Некоторые из них вместе с советскими солдатскими пуговицами времен Второй мировой войны находились на невысоком настиле, укрывающем находящийся рядом фундамент старой Покровской церкви, которая была разрушена в советское время.