Для проведения работ на территории комплекса в Залесье Банк развития Беларуси выделяет финансовую помощь в размере 600 тысяч белорусских рублей. Все реставрационные работы ведутся с максимальным учетом истории: задача — воссоздать усадьбу в том виде, какой она была при Огинском, сообщает «Гродненская правда».





Сейчас, например, основные работы идут на озере. Оно было заросшим, пришли в негодность шлюзы, начали разрушаться старые каменные стены. Заиленность озера была примерно полтора метра. Поэтому сейчас его очищают и углубляют. Проект делал Гродномелиоводхоз, а работы проводит Сморгонская ПМС.

Директор музея-усадьбы Людмила Гродицкая показывает картину Альбрехта Адама — как в озере купаются итальянские гренадеры, и отмечает, что задача — сделать водоем таким же чистым.

Также в планах на этот год — реставрация шлюзов и строительство мостика к Лебединому острову, о котором упоминается в поэме Ходько, создание проекта реставрации конюшни, проекта реставрации и сама реставрация части пейзажного парка.

Общая площадь парка — 25 гектаров. Состоит он из французского парка, который представлял собой красиво подстриженные плодовые деревья, и английского. Последний — это, по сути, ухоженный лес, где сохранен его естественный рельеф и пейзаж. В то же время можно было идти по парку и в самом неожиданном месте увидеть цветущую клумбу… Таким его должны видеть и нынешние гости усадьбы. Поэтому при создании проекта учитывается расположение, размер и вид клумб. Они при Огинском были в основном круглыми, их еще называли «кошами».





Уже сейчас, еще без проекта, сотрудники музея стараются максимально близко воссоздать те клумбы и общую атмосферу усадьбы. Например, возле дома есть клумба с георгинами — у Михала Клеофаса было более 60 видов этих цветов. Любил композитор и розы — одна из клумб с ними была посвящена его дочери Эмме и известна как «клумба Эммы». Похожая сегодня также есть на территории усадьбы.

— Планируем отреставрировать мельницу. Со второго этажа открывается прекрасный вид. Хочется, чтобы там было кафе, — делится планами директор.

Сегодня уже можно ощутить атмосферу усадьбы Огинского в том числе и «на вкус».

Удивляли гостей «Северных Афин» не только изысканными цветами и растениями, но и блюдами. Вот и сегодня, пока туристы гуляют по усадьбе, им могут испечь и подать к ароматному чаю или кофе нежнейшие и вкуснейшие французские круассаны. И если заказать заранее, можно полакомиться бисквитом в форме зверюшек, которые были в зверинце Огинского, или пирожным со скрипичным ключом.

Часть выделенных средств планируется направить на разработку проекта реконструкции конюшни. Это откроет музею дорогу для написания трансграничного проекта. Уже сейчас здесь активно ищут партнеров в Латвии, Польше и Литве.

К слову, у усадьбы есть опыт международного сотрудничества. Так, например, был обустроен зрительный зал, где с успехом проходят концерты, презентации, творческие встречи, а также одна из изюминок усадьбы — костюмированные балы. Очередной можно будет посетить уже в сентябре, он приурочен ко дню рождения композитора. Организаторы планируют провести на нем показ с демонстрацией моды XIX века. Обещают и высоких гостей. Прошлый бал, к примеру, посетил Станислав Август Понятовский. Кто из высокопоставленных особ приедет на этот раз, держат в секрете. Но не исключают, что это будет сам Михал Клеофас.





— Сейчас мы участвуем еще в двух трансграничных проектах с Литвой. Один — по дальнейшему обустройству оранжереи и закупке новых деревьев, которые были в коллекции Огинского. Планируем приобрести специальное выставочное оборудование и провести серию конференций, — рассказала Людмила Гродицкая. — Второй проект — по восстановлению беседки Амелии — альтанки. Хотим отреставрировать ее и приспособить для проведения концертов. Чтобы там, как и во времена Огинского, звучала музыка. Ведь усадьба не просто музей, это еще и центр культурной жизни.

Кстати, в минувшем году усадьбу, которая работает второй год, посетили более 25 тысяч туристов. В этом ожидается гораздо больше гостей. Приезжают белорусы, любят бывать здесь россияне, литовцы, поляки, латыши.