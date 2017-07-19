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"Так, как было". В музее-усадьбе Огинского реконструируют английский парк и углубляют пруд
20.07.2017 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Для проведения работ на территории комплекса в Залесье Банк развития Беларуси выделяет финансовую помощь в размере 600 тысяч белорусских рублей. Все реставрационные работы ведутся с максимальным учетом истории: задача — воссоздать усадьбу в том виде, какой она была при Огинском,
Сейчас, например, основные работы идут на озере. Оно было заросшим, пришли в негодность шлюзы, начали разрушаться старые каменные стены. Заиленность озера была примерно полтора метра. Поэтому сейчас его очищают и углубляют. Проект делал Гродномелиоводхоз, а работы проводит Сморгонская ПМС.
Директор музея-усадьбы Людмила Гродицкая показывает картину Альбрехта Адама — как в озере купаются итальянские гренадеры, и отмечает, что задача — сделать водоем таким же чистым.
Также в планах на этот год — реставрация шлюзов и строительство мостика к Лебединому острову, о котором упоминается в поэме Ходько, создание проекта реставрации конюшни, проекта реставрации и сама реставрация части пейзажного парка.
Общая площадь парка — 25 гектаров. Состоит он из французского парка, который представлял собой красиво подстриженные плодовые деревья, и английского. Последний — это, по сути, ухоженный лес, где сохранен его естественный рельеф и пейзаж. В то же время можно было идти по парку и в самом неожиданном месте увидеть цветущую клумбу… Таким его должны видеть и нынешние гости усадьбы. Поэтому при создании проекта учитывается расположение, размер и вид клумб. Они при Огинском были в основном круглыми, их еще называли «кошами».
Уже сейчас, еще без проекта, сотрудники музея стараются максимально близко воссоздать те клумбы и общую атмосферу усадьбы. Например, возле дома есть клумба с георгинами — у Михала Клеофаса было более 60 видов этих цветов. Любил композитор и розы — одна из клумб с ними была посвящена его дочери Эмме и известна как «клумба Эммы». Похожая сегодня также есть на территории усадьбы.
— Планируем отреставрировать мельницу. Со второго этажа открывается прекрасный вид. Хочется, чтобы там было кафе, — делится планами директор.
Сегодня уже можно ощутить атмосферу усадьбы Огинского в том числе и «на вкус».
Часть выделенных средств планируется направить на разработку проекта реконструкции конюшни. Это откроет музею дорогу для написания трансграничного проекта. Уже сейчас здесь активно ищут партнеров в Латвии, Польше и Литве.
К слову, у усадьбы есть опыт международного сотрудничества. Так, например, был обустроен зрительный зал, где с успехом проходят концерты, презентации, творческие встречи, а также одна из изюминок усадьбы — костюмированные балы. Очередной можно будет посетить уже в сентябре, он приурочен ко дню рождения композитора. Организаторы планируют провести на нем показ с демонстрацией моды XIX века. Обещают и высоких гостей. Прошлый бал, к примеру, посетил Станислав Август Понятовский. Кто из высокопоставленных особ приедет на этот раз, держат в секрете. Но не исключают, что это будет сам Михал Клеофас.
— Сейчас мы участвуем еще в двух трансграничных проектах с Литвой. Один — по дальнейшему обустройству оранжереи и закупке новых деревьев, которые были в коллекции Огинского. Планируем приобрести специальное выставочное оборудование и провести серию конференций, — рассказала Людмила Гродицкая. — Второй проект — по восстановлению беседки Амелии — альтанки. Хотим отреставрировать ее и приспособить для проведения концертов. Чтобы там, как и во времена Огинского, звучала музыка. Ведь усадьба не просто музей, это еще и центр культурной жизни.
Кстати, в минувшем году усадьбу, которая работает второй год, посетили более 25 тысяч туристов. В этом ожидается гораздо больше гостей. Приезжают белорусы, любят бывать здесь россияне, литовцы, поляки, латыши.
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Для проведения работ на территории комплекса в Залесье Банк развития Беларуси выделяет финансовую помощь в размере 600 тысяч белорусских рублей.
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