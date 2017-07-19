Скоро с улиц Бреста могут исчезнуть маршрутные такси старше двенадцати лет. Такой вопрос обсуждали на совещании у первого заместителя председателя горисполкома Вадима Кравчука.

Город уверенно идет к своему тысячелетию: хорошеют улицы, развивается инфраструктура, регулярно обновляются автобусные и троллейбусные парки, а их маршруты оптимизируют согласно пожеланиям горожан. Назрел вопрос совершенствования работы маршрутных такси, так как нареканий в их адрес хватает.

Аншлаг, аншлаг

В «Брестгортранс» поступают десятки обращений по поводу недостатков в работе маршруток. Кроме письменных жалоб ежедневно диспетчер предприятия принимает и телефонные звонки от пассажиров. Обычно речь идет о том, что в бусики в часы пик не вбиться, а в межпиковое время их количество резко падает. Еще о том, что водитель уже закончил работу, в то время как на других маршрутах таксички еще курсируют. Бывают звонки по поводу того, что водитель берет голосующих, которым приходится стоять в салоне, или что не выдают билет.

По статистике, некоторые предприятия-перезвочики умудряются получить суммарно до ста нарушений правил дорожного движения всеми своими водителями, поэтому фирмы могут дважды в год проходить переорганизацию, тем самым «очищая» свою историю. «Естественно, так работают не все предприятия, а только процентов десять от них, но почему бы каждый раз при реорганизации нам не проводить конкурс на этот маршрут с целью найти наиболее достойного и ответственного перевозчика», — рассказал директор «Брестгортранса» Алексей Жогал.

Откуда цифры?

Цифра «12» взята не с потолка. Подсчитано, что за год маршрутка наезжает около 100 тысяч, за десять лет — миллион километров, за 12 — миллион двести тысяч. Вполне солидные цифры, которые много могут сказать о состоянии машины. В Минске поступили еще строже, установив верхнюю возрастную планку для маршрутных такси в десять лет.

Если ограничения введут с января 2018 года, то под них подпадут 253 машины. «Соответственно, у перевозчиков будет время либо обновить автопарк, либо отказаться от маршрута, и мы сможем провести конкурс», — рассказал Вадим Кравчук.

Вадим Васильевич добавил, что в любом случае сделают все, чтобы пассажиры не испытывали неудобств. «Сегодня городской парк маршрутных такси насчитывает 424 машины. Если он и уменьшится, то, предположительно, не больше чем на 40 автомобилей: с каждого маршрута по одной или две машины. Все эти маршруты будут закрываться общественным транспортом», — подчеркнул Кравчук.