На минских улицах испытывают новый трамвай. Пассажиров на остановках он пока не набирает, сейчас на нем стажируются водители. Но на следующей неделе, говорят, пустят и пассажиров. TUT.BY побывал на маршруте и расспросил у представителей трамвайного парка и водителей, зачем Минску нужна «Метелица».



Трамвай «Метелица» производства компании «Штадлер-Минск» в трамвайном парке на Ботанической.

«Метелица» — что это за трамвай?

Длина трамвая, который сейчас тестируют в Минске, — 27 метров. Это немало, хоть по Минску уже и курсирует много лет трамвай «Белкоммунмаша» почти такой же длины (АКСМ-743). В «Метелице» — так называют модель трамвая от завода «Штадлер-Минск» — низкий пол по всей длине состава, по 4 двери с каждой стороны.

В пассажирском салоне — кондиционер. Похоже, система климат-контроля придется пассажирам так же кстати, как и приспособления для зарядки гаджетов — розетки на 220 Вт и USB-порты.

Однако пассажиры смогут составить свое впечатление не раньше следующей недели — тогда «Метелицу» обещают вывести на линию. Осталось доустановить валидаторы, компостеры, информационную систему — и можно эксплуатировать, говорят в трамвайном парке.

Пока новинку тестируют водители трамваев.



«Конечно, ехать удобно, чувствуется тяжелая машина, мощная. С другой стороны, на коротеньком, легком трамвайчике в сравнении с таким крылья распускаются», — с улыбкой ностальгируют водители.

— Знаете, ход очень плавно набирает, быстро. С хорошей скоростью можно ехать, — говорит водитель трамвая Нина Кунец после поездки с улицы Ботанической в Серебрянку.

Нина Кунец водитель опытный, в декабре будет уже 37 лет, как впервые повела трамвай, еще советский МТВ.

— А замечания есть?

— Здесь немного мягче тормоз, а в 843-м (схожая модель от «Белкоммунмаша». — Прим. TUT.BY) тормоз более четкий, тот трамвай быстрее останавливается.

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Но в целом новую технику здесь хвалят. И машина вместительная, и двери аж четыре — значит, будет удобнее и быстрее впускать-выпускать пассажиров, чем в том же 843-м.

— Нам бы за радость было эксплуатировать этот трамвай, если бы город согласился выделить средства, — говорит начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» Виктор Восколей.

Ориентировочная стоимость машины — от 1 млн до 1 млн 700 тыс. долларов, в зависимости от комплектации и партии заказа. Для города, сравнивают транспортники, это соизмеримо со стоимостью строительства одного подземного перехода.



Водители трамвая отмечают удобное сиденье «Метелицы». Даже женщины невысокого роста легко дотягиваются до нужной педали, при этом сохраняя хороший обзор дороги. Сиденье регулируется. Еще приятная мелочь: в кабине водителя помимо кондиционера есть старая добрая форточка.

Пока «Метелица» в бесплатном пользовании у трамвайного парка. Завод «Штадлер-Минск» передал ее для испытаний. Главный конструктор завода Алексей Кавецкий объясняет, что именно этот трамвайный вагон изготовили еще в 2014 году. После этого на похожих испытаниях он поколесил по Москве, Самаре, Краснодару, Санкт-Петербургу.

— Мы показываем, что есть такой продукт, даем возможность его оценить. После испытаний «Штадлер-Минск» выиграл тендер на поставку партии таких трамвайных вагонов в Санкт-Петербург . Изготовили первую партию, планируем скоро отправить ее заказчику. Она будет немного отличаться от того, что вы видите. Петербуржцы попросили трамвай подлиннее — он будет более 33 метров, но идея и основа та же. Хочется, чтобы теперь и минчане оценили, что это за трамвай, потому что такого уровня вагонов в минском трамвайном парке, к сожалению, пока нет. Помимо каких-то очевидных для пассажиров вещей — кондиционер, зарядки для гаджетов — есть и то, что незаметно для не специалистов. Например, пол с дополнительной теплошумоизоляцией, минимизировали потери тепла.

На дверях состава — кнопки для открывания по требованию. Это привычно для тех, кто уже ездил на поездах «Штадлера».

































— Когда трамвайный вагон подъезжает к остановке, нет необходимости открывать все двери. Пассажиры сами могут открыть ту дверь, в которую хотят войти, — говорит представитель завода. — Это сделано для экономиии электроэнергии. К тому же, когда работает кондиционер, лучше, чтобы двери в основном были закрыты.

Правда, водители трамваев переживают, что пассажиры в новой системе открывания дверей сразу не разберутся.

— Будем, наверное, поначалу сами кнопку открытия дверей нажимать. Пока привыкнут, чтобы жалобы не посыпались, — говорит водитель Ольга Мандрик.

По какому маршруту пойдет «Метелица» и зачем вообще Минску трамваи

Пустят «Метелицу» на самый загруженный маршрут — № 6 «Зеленый Луг — Серебрянка». Такой выбор трамвайного парка водители одобряют. Говорят, на этой линии в часы пик те машины, которые уже есть, не всегда могут вместить всех желающих уехать.





К примеру, номинальная вместимость трамвая АКСМ-84300М (бордового цвета) — 170 пассажиров. В «Метелице» — 181.

— Но вообще это цифры для комфортной поездки. Максимальная вместимость — 254 человека, — говорит Виктор Восколей.

— Иногда людей на остановках столько, что у нас вместимость не то, что написано, а чтобы двери закрылись! — шутят водители.

— Средства, вложенные в такие трамваи, окупятся, — уверен представитель трамвайного парка Виктор Восколей. — Думаю, и пассажиры одобрят его. Это же самый экологичный вид транспорта. Вместимость большая, а преимущество трамвая в мире как раз и заключается в большой провозимости пассажиров, второе место после метро. Сейчас вагоны, которые мы эксплуатируем, не совсем подходят для развития трамвайного движения, потому что завод-изготовитель не предусмотрел возможность эксплуатировать их в сцепке. Чем больше таких сочлененных трамваев, сдвоенных вагонов на линии — тем больше провозимость. А здесь аж три секции.

По словам представителей трамвайного парка, такая длина не мешает проходить развороты на минских трамвайных линиях.



Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк». Транспортники просят пассажиров оставлять отзывы о новом трамвае, вносить свои пожелания.

Виктор Восколей считает, что идеально было бы постепенно заменить все столичные трамваи на подобные тому, что сейчас испытывают.

— А готова ли наша трамвайная сеть к таким машинам? В Минске часто реконструируют трамвайные пути , постоянно что-то закрывают. Пассажиры раздражаются, многие негативно относиться к трамваям в целом.

— Реконструкция трамвайных путей, наоборот, должна радовать, — отвечает Виктор Восколей. — В городах, где этого не происходит, нередки трагические случаи. Поэтому любая реконструкция — всегда плюс. Надо немного набраться терпения.

— Когда-то обещали приоритет для трамваев на дороге. Это бы позволило им ездить быстрее. Что с теми идеями?

— Действительно, если трамвайное движение организовать правильно — это фактически наземное метро. Но скорость зависит от планировки пути. Если закладывать для трамвая обособленный путь, не по середине проезжей части — так и скорость может возрасти, и безопасность. Но при планировке Минска это не всегда учитывали, поэтому у нас где-то возможны конфликты с автомобилями, пешеходами. В Европе отдается приоритет трамваю, это высокоскоростные линии, которые провозят очень много пассажиров. Была идея по перекрестку Платонова-Козлова. Система такая: на трамвае устанавливается электронная метка, которую бы светофор считывал. Когда трамвай едет — специально под него загорается разрешающий сигнал светофора, а когда трамваев нет — автомобили бы спокойно ездили на зеленый свет и не ждали зря. Ведь бывает, что запрещающий сигнал светофора горит, а трамвая — нет. Но приходится стоять. Идею приостановили, потому что сейчас движение по Платонова на вокзал закрыто. Хотя, если возобновить, это повлияет и на среднюю скорость трамвая, и автомобилистам будет удобно.





Виктор Восколей добавляет: пора исправлять стереотип, который сложился у минчан, что «трамвай — прошлый век».

— В Европе наоборот говорят, что это будущее. Просто надо не только поддерживать то, что есть, но и развивать. Постараемся исправить мнение пассажиров, в том числе и с помощью такой техники, как «Метелица». К сожалению, у нас сейчас трамвай перевозит только 4% пассажиров, хотя может конкурировать с метрополитеном. Надеемся, после открытия снова трамвайного движения на вокзал, пассажиров прибавится. А там и планы есть развивать трамвайные сети до 2030 года.



Электробус, с которым поравнялся новый трамвай во время тестовой поездки в Серебрянку.

— Нет опасения, что город увлечется электробусами и забудет про свои планы по трамваю?

— Электробус, конечно, ноу-хау и эксплуатируется, но чтобы дать объективную оценку, должен пройти сезон-два. А трамвай уже проверен, и мы знаем, как его улучшить. Да и электробус, как бы ни хотелось, не сделаешь таким пассажировместимым, как трамвай. Только рельсовый вид транспорта может перевозить такие объемы пассажиров. Длина электробуса и пассажировместимость будет ограничена. Да, где-то он маневренней, но не всегда это играет решающую роль.



