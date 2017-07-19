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Минчанина в автобусе хотели ограбить двое карманников, но одного из них он задержал

20.07.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске у молодого человека в автобусе хотели украсть кошелек, но он вовремя заметил сообщника вора и сумел его поймать. О подробностях происшествия сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин ехал в автобусе и заметил, как из его сумки кто-то вытащил портмоне с деньгами. Молодой человек обернулся и увидел двух незнакомых мужчин. На остановке один из них успел выбежать. Второй тоже хотел скрыться, но пострадавший его задержал и стал требовать вернуть похищенное портмоне. А когда выяснил, что оно находится у сбежавшего сообщника, вызвал милицию.

Сотрудники Центрального РУВД прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего мужчину. Выяснилось, что он уже был судим за карманные кражи. Вскоре был задержан и его сообщник — 34-летний ранее судимый за грабеж минчанин.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин заметил, что у него украли кошелек в автобусе, и задержал одного из воров

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