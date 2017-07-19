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Ипэшник предлагал взятку пограничникам, пытаясь организовать каналы для контрабанды

20.07.2017 20:39 — Новости Общества | Tut.by  
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27-летний предприниматель, проживающий в приграничном Вороновском районе, неоднократно предлагал одному из пограничников передать сведения о расстановке на границе нарядов. Он рассчитывал использовать эту служебную информацию для беспрепятственного перемещения на территорию соседней Литвы подакцизных товаров. За удачную «отправку» первой партии мужчина передал военнослужащему 120 евро, сообщается на сайте Госпогранкомитета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Спустя некоторое время, решив, что объемы «поставок» уже можно увеличить, белорус действовал по проверенной схеме, предлагая взятку пограничнику. Однако его противоправная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками Лидского пограничного отряда.

Суд Лидского района приговорил мужчину в двум годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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За удачную "отправку" первой партии мужчина передал военнослужащему 120 евро.

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