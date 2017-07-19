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"Повязь часоў". В Гомеле открылась масштабная выставка полесских национальных костюмов

20.07.2017 20:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Открытие выставки «Улетку да бабулі» состоялось 20 июля в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей. Сотрудники музея гомельского дворца показали небольшую часть из трех тысяч экспонатов, собранных в экспедициях по Полесью.


Экспозиция знакомит посетителей с народным костюмом, который богат и разнообразен на территории Гомельской области. Каждый костюм, или по-белорусски «строй», имеет свой колорит и уникальность.

Представленная этнографическая коллекция впервые экспонируется так масштабно.

Стоимость посещения выставки входит в стоимость входного билета на второй этаж центральной части дворца и составляет от двух до трех рублей.










 
 
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Сотрудники музея дворца Румянцевых и Паскевичей показали небольшую часть из трех тысяч экспонатов, собранных в экспедициях по Полесью.

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