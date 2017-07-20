Глава пограничной полиции Грузии покинул пост из-за дела Мухтарлы

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Главная прокуратура Грузии сообщила, что отныне именно она будет заниматься расследованием дела Мухтарлы, которое возбуждено по статье "незаконное лишение свободы".



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В четверг пресс-служба грузинского МВД сообщила, что из-за резонансного дела в отношении задержанного на границе с Азербайджаном журналиста Афгана Мухтарлы свой пост покинул глава пограничной полиции Грузии Давид Николеишвили. В свою очередь служба госбезопасности Грузии заявила об отставке главы департамента контрразведки в связи с тем, что в обществе возникли "определенные вопросы" по делу Мухтарлы.

В пресс-службе МВД Грузии отметили, что увольнение руководителей служб, которые ответственны за контроль государственной границы и за контрразведывательную деятельность, поможет избежать "необоснованных интерпретаций" по делу Мухтарлы.

Афган Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии и скрывался от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняли в сокрытии доходов. В конце мая знакомые журналиста сообщили о его исчезновении в Тбилиси. В этот же вечер стало известно, что Мухтарлы допрашивают в Баку.

В июне Европарламент принял резолюцию по делу журналиста и призвал власти Грузии развеять подозрения в связи с заявлениями семьи и адвокатов Мухтарлы о причастности грузинских правоохранительных органов к исчезновению журналиста.

В МВД Грузии отвергли эти обвинения.