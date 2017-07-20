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Экскурсии аудиогидов в туравтобусах в Минске переведут на языки стран-соседок

20.07.2017 21:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В красных туристических автобусах в Минске экскурсии аудиогидов переведут на литовский, латышский, польский и украинский языки. Об этом пишет БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В популярных красных автобусах Minsk City Tour аудиоэкскурсии теперь можно будет послушать еще на четырех языках — литовском, латышском, польском и украинском. Раньше во время такой поездки туристы узнавали о столице на белорусском, русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и китайском языках.

Гиды готовят аудиоэкскурсии к празднованию 950-летия Минска. Тогда же и состоится их презентация.

Напомним, что двухэтажные автобусы проекта Minsk City Tour отправляются от железнодорожного вокзала четыре раза в неделю и проводят экскурсии по проспекту Независимости и Победителей.

В рамках этого же проекта работает желтый автобус OpenMinsk, но с гидом на русском языке.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он стартует от площади Якуба Коласа, ежедневно совершает четыре рейса. Проехав по маршруту, можно увидеть основные достопримечательности столицы — Национальную библиотеку, храм-памятник в честь Всех Святых, Национальную академию наук, площади Победы, Независимости, Государственного флага, цирк, театр оперы и балета, остров Мужества и Скорби, стелу «Минск — город-герой», Дворец спорта, Ратушу, Дворец Республики, комплекс «Ворота города».

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме экскурсий на восьми иностранных языках туристам будут рассказывать о Минске на языках наших соседей.

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