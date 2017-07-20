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Экскурсии аудиогидов в туравтобусах в Минске переведут на языки стран-соседок
20.07.2017 21:15 — Новости Общества | Tut.by
В красных туристических автобусах в Минске экскурсии аудиогидов переведут на литовский, латышский, польский и украинский языки. Об этом пишет
В популярных красных автобусах Minsk City Tour аудиоэкскурсии теперь можно будет послушать еще на четырех языках — литовском, латышском, польском и украинском. Раньше во время такой поездки туристы узнавали о столице на белорусском, русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и китайском языках.
Гиды готовят аудиоэкскурсии к празднованию 950-летия Минска. Тогда же и состоится их презентация.
Напомним, что двухэтажные автобусы проекта Minsk City Tour отправляются от железнодорожного вокзала четыре раза в неделю и проводят экскурсии по проспекту Независимости и Победителей.
В рамках этого же проекта работает желтый автобус OpenMinsk, но с гидом на русском языке.
Он стартует от площади Якуба Коласа, ежедневно совершает четыре рейса. Проехав по маршруту, можно увидеть основные достопримечательности столицы — Национальную библиотеку, храм-памятник в честь Всех Святых, Национальную академию наук, площади Победы, Независимости, Государственного флага, цирк, театр оперы и балета, остров Мужества и Скорби, стелу «Минск — город-герой», Дворец спорта, Ратушу, Дворец Республики, комплекс «Ворота города».
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Кроме экскурсий на восьми иностранных языках туристам будут рассказывать о Минске на языках наших соседей.
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