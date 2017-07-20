Местная власть должна работать более активно и ответственно - Мясникович

Михаил Мясникович

20 июля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти должны работать более активно и ответственно, заявил сегодня во время рабочей поездки в Брестскую область, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович провел совещание в ОАО "Барановичское хлопчатобумажное объединение", затем переехал в Ляховичи для проведения приема граждан. На прием пришли пять человек.

На вопрос корреспондента, помогают ли приемы граждан быстрее и эффективнее решать проблемы людей, Михаил Мясникович ответил: "С одной стороны, чтобы принимать правильные управленческие решения, надо знать ситуацию непосредственно из первых уст. Но в то же время я посмотрел запись ко мне на прием и считаю, что практически все эти вопросы можно решить на местном уровне. Некоторые руководители не принимают решения, боятся брать на себя ответственность. Из-за этого люди ходят по кругу либо вынуждены обращаться в вышестоящие органы. Все-таки кадры на местах должны работать более активно, ответственно. Для этого есть все основания".

Михаил Мясникович также отметил, что в настоящее время заканчивается подготовка ряда нормативно-правовых актов, которые позволят упростить административные процедуры по ведению бизнеса. "Чтобы производственники могли работать достаточно уверенно, иметь определенное право на ошибку. Упорядочены будут вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью. Сейчас пакет документов мы рассматриваем в Совете Республики. Думаю, на следующей неделе представим соответствующее предложение - в дополнение к тому, что направляли в прошлом году", - рассказал он.

По мнению председателя Совета Республики, в совершенствовании нуждается и инвестиционное законодательство. Для желающих вкладывать свой капитал в строительство или модернизацию предприятий необходимо создавать более комфортные условия, подчеркнул он.-0-