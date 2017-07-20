Продажа спиртного с 21 года, проходные баллы в вузы и диван на остановке - все за вчера

Доброе утро!

Верьте в себя. Верьте в людей, которые рядом. Вот чудесный пример : спустя 11 лет учительница извинилась перед успешным футболистом за то, что не верила в него. «Ты что-то сказал о том, чтобы „попасть в лигу“, а я сказала, что нужно ставить реалистичные цели». Ставьте любые [цели] — все получится!

ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко улетел в Украину. Прикинули, что он будет обсуждать с Порошенко в этот раз — ведь совсем недавно встречались.





Никогда такого не было — и вот опять! © МВФ приостановил дискуссию с Беларусью из-за отсутствия внятной поддержки реформ. Речь идет в первую очередь о том, что касается государственных предприятий и коммунального сектора.

Отличная новость: МВД поддержало инициативу о продаже спиртного с 21 года — а не 18 лет, как это есть сейчас. Может, наша очень пьющая страна станет чуть менее пьющей.

Вступительная кампания в белорусские вузы практически подошла к концу: рассказываем, какими были проходные баллы в этом году . Спойлер: намного выше, чем в прошлом!

Все болели за наших футболистов — те прорывались сквозь квалификацию Лиги Европы. У минского «Динамо» получилось , у брестского, к сожалению, нет .

Вечером пришла печальная новость из Лос-Анджелеса: вокалист Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым . По слухам, он повесился. Вместе с вами вспоминаем пять главных песен Linkin Park и Честера Беннингтона .

ПОПУЛЯРНОЕ

Белорусская земля часто становилась ареной противостояния империй, каждая из которых оставляла на ней шрамы укреплений. Они дробили нацию на осколки, разделяли семьи. Одну из таких линий провели большевики, отдав часть белорусской территории Польше по условиям Рижского мира. Мы попытались найти очевидцев тех событий .





Вот сложная семейная история: в Пинске отец борется за свою 6-летнюю дочь, которую изъяли у бывшей жены. И, несмотря на положительные характеристики отца, ему не разрешили сразу забрать дочь к себе. Разбираемся, почему .

Смотрите, как прикольно: в столичном Уручье на остановке общественного транспорта поставили диван и повесили шторы. Зачем создали такую удобную остановку и как долго все это простоит — читайте здесь .





Помните троих участковых милиционеров из Бориса, которые отказались выходить на работу? Так их все же уволили из органов. Один из уже бывших сотрудников милиции рассказал нам, почему решил уйти : «Много сил тратишь на абсолютно бесполезные вещи».

Ах, Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов и одна из нефтяных столиц мира. Роскошь небоскребов, яхт и дорогих авто на трассах «Формулы-1» — и в то же время исламский город со своими нерушимыми традициями и строгими законами. Оказывается, там нельзя целоваться на людях! Рассказываем, каким увидела Абу-Даби наша соотечественница.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Год назад был убит Павел Шеремет. Рассказываем, что сейчас слышно по делу . Спойлер: все грустно, подозреваемых нет, следствие зашло в тупик.





Не пропустите историю одного из уникальных домов Минска : здание напротив завода «Аливария» не заметить невозможно — красный кирпич, старая красивая кладка, большое фигурное окно в парадной. «Надоело, что говорят: „Ой, это барак, его надо снести!“ Наш дом не барак, а часть истории города, которую надо сохранить», — встречают нас жильцы дома № 28 на Киселева, он же — 24-й по Богдановича.

«Я зарабатываю и хочу пить вино в модных заведениях. Но я не хочу, чтобы меня каждый раз туда вносили и выносили», — эти слова колясочник Саша Авдевич готов адресовать каждому столичному заведению. Мы прогулялись с ним по центру Минска — и выяснили, куда не попасть человеку в коляске.

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Кстати. Традиционно по пятницам рассказываем вам, что почем на столичной Комаровке . А там появились дешевые сливы. арбузы, смородина, малина — м-м-м-м! Чистый восторг!

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