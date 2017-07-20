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Продажа спиртного с 21 года, проходные баллы в вузы и диван на остановке - все за вчера
21.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Верьте в себя. Верьте в людей, которые рядом.
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Вот сложная семейная история: в Пинске отец борется за свою 6-летнюю дочь, которую изъяли у бывшей жены. И, несмотря на положительные характеристики отца, ему не разрешили сразу забрать дочь к себе.
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Доброе утро Верьте в себя. Верьте в людей, которые рядом. Вот, например, спустя 11 лет учительница извинилась перед успешным футболистом за то, что не верила в него.
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