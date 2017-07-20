ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше родился настоящий богатырь - новорожденный выглядит как полугодовалый ребенок

21.07.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Малыш весом 5 килограммов 130 граммов и ростом 64 сантиметра родился у оршанки Татьяны Линкевич. Для молодой мамочки это уже третий ребенок. Коллектив роддома не устает удивляться настоящей сенсации.


Медсестра Л. Шеленговская с малышом-богатырем.

Вместе с заведующей роддомом Инной Крачек направляемся в отделение новорожденных, где идут приготовления маленькой «звездочки» к первой фотосессии.

— А вот и наш крепышок, — улыбаясь, говорит заведующий детской реанимацией Дмитрий Храмцевич и подводит к розовощекому младенцу, который сладко спит в кроватке.

Малыш заметно отличается от своих сверстников, появившихся на свет в этот же день. На вид мальчику месяца 3-4, а рост как у полугодовалого ребенка.

— Аппетит у нашего богатыря отменный, — говорит Дмитрий Храмцевич. — Вместо 10 миллилитров молочной смеси он съедает 60. Не прочь бы, наверное, и больше покушать, но лучше не перекармливать. Ждем, когда маму переведут из реанимации, чтобы малыш перешел на грудное вскармливание.

Татьяна Линкевич вмес­те с супругом воспитывают 4-летнюю дочку и 2-летнего сына. Женщина совсем не ожидала, что третий ребенок в семье будет настоящим богатырем, хотя говорит, что в роду по линии мужа всегда рождались крепкие, статные мужчины.

Имя малышу, который войдет в историю Оршанского роддома, родители пока не придумали. Все решится на семейном совете, когда Татьяна с сыном приедут домой. Об одном только мечтает молодая мама: чтобы ее богатырь рос здоровым и счастливым.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малыш весом 5 килограммов 130 граммов и ростом 64 сантиметра родился у оршанки Татьяны Линкевич.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Велопарад на шпильках" Брест в этом году не увидит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика