Тепло и почти без дождей. Погода в Гродно и области на выходные

В предстоящие выходные в Гродненской области ожидается небольшая облачность. В субботу будет тепло, но утром возможен дождь, а в воскресенье осадки не ожидаются, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 22 июля, в Гродно и области будет переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь. Днем без осадков. Температура воздуха прогреется до +21…23°C.

В воскресенье, 23 июля, утром будет небольшая облачность, ночью — дымка. Днем и вечером — без осадков. Температура воздуха утром составит +17…19°С. Днем — от +23 до +25°С.

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