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Тепло и почти без дождей. Погода в Гродно и области на выходные
21.07.2017 07:55 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные в Гродненской области ожидается небольшая облачность. В субботу будет тепло, но утром возможен дождь, а в воскресенье осадки не ожидаются,
В субботу, 22 июля, в Гродно и области будет переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь. Днем без осадков. Температура воздуха прогреется до +21…23°C.
В воскресенье, 23 июля, утром будет небольшая облачность, ночью — дымка. Днем и вечером — без осадков. Температура воздуха утром составит +17…19°С. Днем — от +23 до +25°С.
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В предстоящие выходные в Гродненской области ожидается небольшая облачность. В субботу будет тепло, но утром возможен дождь, а в воскресенье осадки не ожидаются.
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