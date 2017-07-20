В Могилеве возрождают конкурс образцовых домов, дворов, улиц

Смотр-конкурс на звание лучших улицы, двора, дома, подворья и подъезда решила возродить в Могилеве администрация Ленинского района. Мероприятие посвятят 55-летию района, которое отметят в ноябре-декабре 2017 года.



Фото с сайта mogilevnews.by

Организаторы отметили, что конкурс на звание «Лучшая улица, двор, дом, подворье, подъезд» проводили несколько лет назад, но в последние годы о нем «позабыли». Теперь его планируют проводить ежегодно. Заявки на участие уже начали принимать.

Смотр проводится среди подъездов многоэтажных домов (номинация «Лучший подъезд»), среди многоэтажных домов («Лучший дом»), среди домов частного сектора («Лучшее подворье»), среди дворов многоэтажных домов («Лучший двор»), среди улиц района, в том числе частного сектора ("Лучшая улица").

Заявки и представления для участия в смотре принимают в отделе организационно-кадровой работы администрации Ленинского района Могилева (проспект Мира, 55а, каб. 21 и 21-а) до 1 ноября. Телефоны для справок 32−70−49 и 73−70−72. Подведение итогов — до 10 декабря 2017 года.

В представлении должны быть указаны качественные и количественные характеристики конкурсного объекта, исторические сведения, эффективные формы и методы работы органов территориального общественного самоуправления (уличные комитеты, домовые комитеты, старшие по подъезду). К заявкам следует приложить фото- и видеоматериалы, творческие отчеты (в электронном виде и на бумажных носителях).

На конкурсных объектах-победителях (в каждой номинации), будут размещены таблички «Улица (двор, дом, подъезд, подворье) образцового содержания». Свое звание объекты сохранят на 1 год.