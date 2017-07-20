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Жарко и без дождей. Погода в Витебске в выходные
21.07.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Погода наконец решила нас порадовать: в выходные должно быть жарко и без осадков,
В субботу, 22 июля, в ночные часы — до +14 градусов, в дневные — до +22. Без осадков, облачно, ветер слабый.
В воскресенье будет такая же погода.
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Погода наконец решила нас порадовать: в выходные должно быть жарко и без осадков.
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