Жарко и без дождей. Погода в Витебске в выходные

Погода наконец решила нас порадовать: в выходные должно быть жарко и без осадков, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 22 июля, в ночные часы — до +14 градусов, в дневные — до +22. Без осадков, облачно, ветер слабый.

В воскресенье будет такая же погода.

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