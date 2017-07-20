В переписи населения в 2019 году можно будет принять участие онлайн

МИНСК, 21 июл — Sputnik. В Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года пройдет перепись населения, Белстат планирует задействовать в этих целях банковскую систему ЕРИП, сообщила в эфире "Беларусь 1" председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.



© Sputnik/ Виктор Толочко Перепись населения в Беларуси: когда пройдет и что спросят

По ее словам, пробная перепись пройдет уже в октябре 2017 года в Молодечно — это генеральная репетиция переписи 2019 года. От нее зависит и технология, и количество, и качество заданных вопросов населению. Инна Медведева пояснила, что выбор пал на Молодечненский район, потому что он представляет собой типичный срез для Республики Беларусь.

"Мы сможем провести перепись как городского населения, так и сельского, а также лиц, которые находятся в специализированных учреждениях. Это позволит отработать переписной лист, технологию сбора информации", — отметила глава Белстата.

Население страны ожидают вопросы, касающиеся миграции, демографических установок. Новинкой станет опросник по сельскому хозяйству.

Медведева призвала не бояться нововведений, потому что будут спрашиваться такие вещи, как количество плодовых деревьев, кустарников, содержится ли скот. Специалистам интересна вся сельскохозяйственная деятельность.

Каждый переписчик будет иметь удостоверение, при себе он будет иметь в обязательном порядке паспорт, сумку с символикой переписи и планшеты, в которые будут загружены электронные переписные листы.

"IT-технологии быстро развиваются, и мы сегодня предполагаем проведение переписи безбумажной. Мы прорабатываем вопросы проведения переписи через интернет. Мы ведем работу с Нацбанком по переписи в ЕРИП, потому что у них есть система, которая работает и имеет все уровни защиты", — рассказала глава статистического ведомства. По ее словам, можно однозначно говорить, что в 2019 году появится возможность онлайн заполнить опросник переписи.