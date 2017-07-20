Тепло и с ночной грозой. Погода в Могилеве в выходные

Погода в Могилеве в выходные будет теплой, солнечной, без дождей. Столбик термометра не поднимется выше отметки +23°С. По предварительным данным, на следующей неделе будет до +26°С, в отдельные дни — дожди и грозы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 21 июля, прогнозируют до +23°С днем, переменную облачность. К ночи ожидается гроза.

В субботу утром также ожидаются дождь и грозы. В остальное время будет солнечно. Днем — +19°С.

В воскресенье, 23 июля, днем ожидается +22°С, переменная облачность.

В понедельник погода существенно не изменится: облачно с прояснениями, максимум — +23°С.

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