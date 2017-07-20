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Тепло и с ночной грозой. Погода в Могилеве в выходные

21.07.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в выходные будет теплой, солнечной, без дождей. Столбик термометра не поднимется выше отметки +23°С. По предварительным данным, на следующей неделе будет до +26°С, в отдельные дни — дожди и грозы.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 21 июля, прогнозируют до +23°С днем, переменную облачность. К ночи ожидается гроза.

В субботу утром также ожидаются дождь и грозы. В остальное время будет солнечно. Днем — +19°С.

В воскресенье, 23 июля, днем ожидается +22°С, переменная облачность.

В понедельник погода существенно не изменится: облачно с прояснениями, максимум — +23°С.

Следи за погодой в твоем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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