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Тепло и с ночной грозой. Погода в Могилеве в выходные
21.07.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет теплой, солнечной, без дождей. Столбик термометра не поднимется выше отметки +23°С. По предварительным данным, на следующей неделе будет до +26°С, в отдельные дни — дожди и грозы.
Сегодня, 21 июля, прогнозируют до +23°С днем, переменную облачность. К ночи ожидается гроза.
В субботу утром также ожидаются дождь и грозы. В остальное время будет солнечно. Днем — +19°С.
В воскресенье, 23 июля, днем ожидается +22°С, переменная облачность.
В понедельник погода существенно не изменится: облачно с прояснениями, максимум — +23°С.
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Температура воздуха будет колебаться в пределах 19-23 градусов тепла.
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