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Июль, ты вообще в курсе, что ты лето? Погода в Гомеле в выходные

21.07.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Соцсети каждый день пополняются новыми шутками про погоду: Июль, прекрати думать, что ты сентябрь! В номинации «Лучший октябрь года» побеждает июль! Июль, ты вообще в курссе, что ты лето? Но июлю на эти упражнения в остроумии наплевать. Ближайшие выходные у многих снова пройдут вдали от пляжных шезлонгов.


В субботу синоптики снова предупреждают о резком похолодании. Температура воздуха днем кое-как дотянет до +20°С. При этом прогнозируется дождь и ветер порывами до 12 м/c. Ночью +13°С, туманы.

В воскресенье — облачно с проянениями и на три градуса теплее.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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В субботу синоптики снова предупреждают о резком похолодании.

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