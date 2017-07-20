Июль, ты вообще в курсе, что ты лето? Погода в Гомеле в выходные

Соцсети каждый день пополняются новыми шутками про погоду: Июль, прекрати думать, что ты сентябрь! В номинации «Лучший октябрь года» побеждает июль! Июль, ты вообще в курссе, что ты лето? Но июлю на эти упражнения в остроумии наплевать. Ближайшие выходные у многих снова пройдут вдали от пляжных шезлонгов.





В субботу синоптики снова предупреждают о резком похолодании. Температура воздуха днем кое-как дотянет до +20°С. При этом прогнозируется дождь и ветер порывами до 12 м/c. Ночью +13°С, туманы.

В воскресенье — облачно с проянениями и на три градуса теплее.

Погода в Гомеле и области