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Цикута, беладонна и ландыш: растения, которые могут убить
21.07.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Природа приготовила для человека не только лечебные растения, но и растения убийцы. В Беларуси растут как минимум два растения, которые могут убить - цикута и болиголов. Есть немало и тех, чья ядовитая сила может причинить много проблем. После очередного письма в редакцию с жалобой на заросли борщевика TUT.BY собрал в одно видео информацию о ядовитых и опасных растениях страны.
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Природа приготовила для человека не только лечебные растения, но и растения убийцы. В Беларуси растут как минимум два растения, которые могут убить - цикута и...
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