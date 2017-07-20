Цикута, беладонна и ландыш: растения, которые могут убить

Природа приготовила для человека не только лечебные растения, но и растения убийцы. В Беларуси растут как минимум два растения, которые могут убить - цикута и болиголов. Есть немало и тех, чья ядовитая сила может причинить много проблем. После очередного письма в редакцию с жалобой на заросли борщевика TUT.BY собрал в одно видео информацию о ядовитых и опасных растениях страны.

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