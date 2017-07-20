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Образцы ДНК Сальвадора Дали взяты для установления отцовства
21.07.2017 10:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Образцы ДНК Сальвадора Дали были взяты судмедэкспертами в Фигерасе (Испания) по решению суда.
Валерий Мельников
В конце июня один из судов Мадрида постановил эксгумировать останки знаменитого художника для установления отцовства. Суд удовлетворил иск жительницы Жироны (автономное сообщество Каталония) Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали — ее отец.
При захоронении тело сюрреалиста было забальзамировано — это значительно упростило процедуру отбора образцов ДНК. Когда будут готовы результаты анализа, пока неизвестно.
Пилар Абель Мартинес, родившаяся в 1959 году, утверждает, что у ее матери была тайная связь с художником.
Сальвадор Дали умер в возрасте 84 лет в Фигерасе. Он завещал себя похоронить так, чтобы по могиле могли ходить люди. По этой причине тело художника замуровали в полу одной из комнат театра-музея Дали.
В случае, если ДНК Пилар и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. Согласно предварительным оценкам, речь идет о сумме в 300 млн евро. Финансовое состояние самой Пилар плачевное — женщине нечем расплатиться с адвокатом.
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Вечером в четверг тело великого художника было эксгумировано, чтобы установить возможное отцовство.
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