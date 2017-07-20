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В Гомеле двое в масках ворвались в дом знакомого и пытались его ограбить, но хозяин оказался смелее

21.07.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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21-летний гомельчанин предложил 22-летнему приятелю «улучшить» свое материальное положение с помощью разбойного нападения на своего знакомого, у которого инициатор нередко одалживал деньги. Но план не сработал. Подробности сообщает газета «СБ. Беларусь Сегодня».

Молодые люди надели маски с прорезями для глаз, экипировались палкой и с сумерками направились в дом жителя Советского района Гомеля. Однако хозяин дома оказался не из робкого десятка и сорвал маски с лиц нападавших. Убегая, те прихватили с собой одну из двух похожих коробочек у компьютера, в которой должны были находиться деньги. Во всяком случае, в долг хозяин дома давал именно из нее. Как потом окажется, коробочка была пустой.

Пострадавший обратился в милицию. Описать точно лица злоумышленников из-за плохого освещения он не смог. Идентифицировать их помогли биологические образцы на масках, которые злоумышленники оставили на месте преступления.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с проникновением в жилище группой лиц с целью завладения имуществом».

В ходе следствия всплли и другие грехи организатора разбоя. Как выяснилось, он уже не раз нападал на граждан с целью ограбления. Известно, что недавно он подобным образом завладел 20 млн рублей пенсионерки, а также угрожал молодой девушке пневматическим пистолетом. А потому приговор в отношении него был суров — 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Сообщник полуил 6 лет и 6 месяцев колонии.

 
Теги: Гомель
 
 
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Молодые люди надели маски с прорезями для глаз, экипировались палкой и с сумерками направились в дом жителя Советского района Гомеля. Однако хозяин дома оказался...

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