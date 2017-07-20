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Беларусь просила Google удалить три видео на YouTube

21.07.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусские власти просили Google удалить три видео на YouTube в течение прошлого года, связанных с насилием и два угрожающих национальной безопасности, свидетельствует публичный отчет американской корпорации.

Государственные органы всех стран могут обращаться в Google с просьбой удалить определенный контент, однако они обязаны это аргументировать. За прошлый год корпорация удовлетворила 72% всех запросов от государств, а лидером по обращениям стала Россия.

Посылала запросы в Google и Беларусь — в отчете компании указано о том, что они приходили от органов исполнительной власти и касались трех видео на YouTube. Одно из видео, которое Беларусь попросила удалить, связано с темой насилия, два других — с национальной безопасностью. Запрос удалить видео с элементами насилия компания удовлетворила, но видео, "угрожающие национальной безопасности" — нет.

Компания не указывает, какой именно госорган посылал запросы и какие видео просили удалить.

В 2015-м Беларусь не отправляла ни одного запроса на удаление информации из Google, один — в 2014-м. Статистика за более ранний период недоступна.

Удалить контент Google может отказаться в случае недостаточной аргументации, при неполной информации в письмах и по другим причинам.

В список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Мининформации Беларуси, входят несколько видео на YouTube: большинство из них связаны с ксенофобией или разжиганием розни, а также акциями неонацистов и анархистов.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016-м белорусские органы власти направляли в корпорацию два запроса на удаление трех видео с популярного хостинга.

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