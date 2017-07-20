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В субботу утром на проспекте Независимости будет ограничено движение
21.07.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 22 июля, утром в Минске будет ограничено движение по проспекту Независимости в связи с проведением парада спасательной техники МЧС. Об этом
22 июля в Минске состоится
На это время вносятся изменения в трассы некоторых маршрутов:
— движение автобусов городских маршрутов № 100, 115Э организуется по просп. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях;
— движение автобусов маршрутов № 18, 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «просп. Независимости»;
— движение автобусов пригородного маршрута № 300Э от А/в «Центральный» организуется по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении — по просп. Независимости, ул. Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской.
Просим учитывать данную информацию при планировании поездок.
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В субботу в Минске пройдет парад пожарной техники, поэтому на проспекте ограничат движение.
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