В субботу утром на проспекте Независимости будет ограничено движение

В субботу, 22 июля, утром в Минске будет ограничено движение по проспекту Независимости в связи с проведением парада спасательной техники МЧС. Об этом сообщает ГП «Минсктранс».

22 июля в Минске состоится парад техники в честь празднования Дня пожарной службы. Ограничения будут действовать ориентировочно с 11.00 до 12.00.

На это время вносятся изменения в трассы некоторых маршрутов:

— движение автобусов городских маршрутов № 100, 115Э организуется по просп. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях;

— движение автобусов маршрутов № 18, 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «просп. Независимости»;

— движение автобусов пригородного маршрута № 300Э от А/в «Центральный» организуется по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении — по просп. Независимости, ул. Козлова, З. Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок.