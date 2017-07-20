Женщину, которая зимой укусила контролера, оштрафовали на 1150 рублей

В феврале в интернете появилось видео конфликта в 88 автобусе Минска. Контролеры попросили выйти из салона двух безбилетниц. У одной из них не было документов. Между ней и проверяющим возник конфликт, во время которого пассажирка сбила с контролера шапку, пыталась сорвать камеру и укусила. Позже в отношении женщины возбудили уголовное дело.



Скриншот видео, предоставленного Минсктрансом.

26 июня суд Заводского района Минска вынес ей приговор.

Видео с регистратора контролера предоставлено «Минсктрансом». Тут ЧП от начала и до конца.



— Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса РБ («Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица […]), — сообщают в суде. — Ей назначено наказание в виде штрафа в 1150 рублей.

Кроме того, в суд с гражданским иском обратился и контролер. За причиненный моральный вред суд постановил взыскать с безбилетницы в его пользу 100 рублей.