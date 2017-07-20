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На Набережной в Бресте появятся беседки
21.07.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by
В процессе реконструкции набережной Мухавца появляются новые элементы. Сейчас устанавливают беседки, в которых можно будет присесть и отдохнуть,
Когда в горисполкоме принимали решение об их установке, возникла дискуссия, нужны ли там столики и скамейки. С одной стороны, удобно, с другой — не станет ли это «распивочной» для граждан с пониженной социальной ответственностью.
Другие новшества — это дорожки через зону отдыха. Хорошо, что они не прямолинейные, а с небольшим закруглением. Это сделает прогулки более романтичными.
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В процессе реконструкции набережной Мухавца появляются новые элементы.
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