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На Набережной в Бресте появятся беседки

21.07.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В процессе реконструкции набережной Мухавца появляются новые элементы. Сейчас устанавливают беседки, в которых можно будет присесть и отдохнуть, пишет «Брестский вестник».


Фото: Юрий Макарчук

Когда в горисполкоме принимали решение об их установке, возникла дискуссия, нужны ли там столики и скамейки. С одной стороны, удобно, с другой — не станет ли это «распивочной» для граждан с пониженной социальной ответственностью.

Другие новшества — это дорожки через зону отдыха. Хорошо, что они не прямолинейные, а с небольшим закруглением. Это сделает прогулки более романтичными.

 
 
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В процессе реконструкции набережной Мухавца появляются новые элементы.

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