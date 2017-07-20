На Набережной в Бресте появятся беседки

В процессе реконструкции набережной Мухавца появляются новые элементы. Сейчас устанавливают беседки, в которых можно будет присесть и отдохнуть, пишет «Брестский вестник».



Фото: Юрий Макарчук

Когда в горисполкоме принимали решение об их установке, возникла дискуссия, нужны ли там столики и скамейки. С одной стороны, удобно, с другой — не станет ли это «распивочной» для граждан с пониженной социальной ответственностью.

Другие новшества — это дорожки через зону отдыха. Хорошо, что они не прямолинейные, а с небольшим закруглением. Это сделает прогулки более романтичными.