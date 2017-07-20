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"Психология навынос" о последствиях холодного дождливого лета. Как сохранить психику?

21.07.2017 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусское лето-2017 каким только не называют: и самым холодным, и невыносимым, и ранним началом осени. Неудовлетворенность погодой, смена планов на отдых — все это влияет на настроения белорусов. Чем плоха такая погода и как после холодного лета сохранить психику здоровой, — об этом новый выпуск программы «Психология навынос. Моно».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ее ведущий, психолог Павел Зыгмантович, расскажет о том, как справиться с негодованием от постоянной смены планов на лето, невозможностью насладиться солнцем и теплом, о том, станет ли спасением выезд к морю, как долго нужно слушать прибой, чтобы восстановиться и вернуться полным сил. И если взрослым проще себя контролировать, то как пережить последствия столь нежаркого лета детям и подросткам? Влияет ли нелетняя погода, в частности, на их психику и качество отдыха?

Обо всем этом и не только Павел Зыгмантович расскажет в среду, 26 июля, в 17.00 в новом выпуске программы «Психология навынос. Моно». Вы можете прислать вопросы по теме эфира заранее на адрес air@tutby.com с пометкой в теме письма «Психология навынос» или оставить их на форуме под этим анонсом.

 
 
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Белорусское лето 2017 каким только не называют: и самым холодным, и невыносимым, и ранним началом осени. Неудовлетворение погодой, смена планов на отдых - все это...

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