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Два дня в Минске будут праздновать день основания моторного завода

21.07.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Людей приглашают отпраздновать день основания Минского моторного завода. Для взрослых организуют выставку техники и соревнования, для детей — аттракционы.


Фото предоставлено Минским моторным заводом

В пятницу и субботу предприятие отмечает 54 года со дня основания. У проходной организуют выставку продукции завода и техники партнеров — МТЗ и «Амкодора».

Будут работать торговые палатки, в том числе с фирменной продукцией. Рядом пройдут соревнования по дартсу и гиревому спорту. А для детей установят надувную горку и батуты. В субботу с 10.00 до 14.00 пройдет концерт.

Работники завода приглашают всех желающих присоединиться к празднованию.

 
 
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В субботу у проходной будет концерт, для детей установят аттракционы.

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