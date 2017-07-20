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Два дня в Минске будут праздновать день основания моторного завода
21.07.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by
Людей приглашают отпраздновать день основания Минского моторного завода. Для взрослых организуют выставку техники и соревнования, для детей — аттракционы.
В пятницу и субботу предприятие отмечает 54 года со дня основания. У проходной организуют выставку продукции завода и техники партнеров — МТЗ и «Амкодора».
Будут работать торговые палатки, в том числе с фирменной продукцией. Рядом пройдут соревнования по дартсу и гиревому спорту. А для детей установят надувную горку и батуты. В субботу с 10.00 до 14.00 пройдет концерт.
Работники завода приглашают всех желающих присоединиться к празднованию.
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В субботу у проходной будет концерт, для детей установят аттракционы.
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