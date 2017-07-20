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Сноса Осмоловки пока не будет: решение по проекту не принято
21.07.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Проект детального планирования застройки территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая, который предполагает снос Осмоловки, рекомендован к утверждению, такое решение принял в пятницу архитектурно-градостроительный Совет при главном архитекторе Минска.
На первом этапе — до 2020 года — проект предполагает строительство жилого дома в районе улице Старовиленской. На втором этапе — после 2020 года — предусматривается освоение территорий
"Проект не утвердили. Они сейчас думают надо формулировкой — будет ли он отклонен или отправлен на доработку, как это предлагал главный архитектор Лучинович. Но у нас это вызвало вопросы", — сказал местный житель Осмоловки Андрей Эзерин, который присутствовал на совете.
Против рекомендации проекта к утверждению высказались и представители администрации Центрального района, которые проводили общественное обсуждение проекта, а также ряд членов совета.
Проект вызвал бурный протест среди местных жителей, а также активистов, которые считают, что построенные сразу после войны кварталы за Оперным театром представляют собой историко-культурную ценность, являются особым "атмосферным" местом и должны быть сохранены. Против сноса Осмоловки за время общественного обсуждения проекта в общей сложности было собрано около девяти тысяч подписей. Притом что в самой Осмоловке, по данным проектировщиков, проживает менее двух тысяч человек.
От общественности на заседание были допущены представители двух инициативных групп местных жителей, а также исполнительный директор молодежной общественной организации "Гісторыка" Татьяна Петрова. Всего шесть человек.
До последнего — приглашения представителей общественности в зал — они обсуждали в коридоре, кто какие аргументы против утверждения предложенного ПДП будет озвучивать. Аргументов, как минимум два: большое количество людей выступает за сохранение кварталов, и предложенный проект создан с нарушением законодательства. Он не учитывает близость 11 историко-культурных ценностей, расположенных по периметру Осмоловки. Более того, одну из этих ценностей — красный дом по адресу Богдановича,24 — вообще предполагается частично демонтировать для расширения дороги.
Из журналистов на заседания Совета допустили только одного корреспондента государственного издания, остальным отказали с формулировкой "потому что нельзя".
Председатель комитета и градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор города Павел Лучинович от общения прессой отказался.
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На заседание совета допустили только одного журналиста государственного издания, остальным отказали с формулировкой "потому что нельзя".
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