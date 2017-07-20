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Двух "черных риелторов" из Могилева приговорили к смертной казни
21.07.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Суд Могилевской области вынес приговор «черным риелторам», которые, по версии следствия, убивали людей, чтобы заполучить и перепродать их квартиры. Игоря Гершанкова и Семена Бережного суд приговорил к смерной казни.
Слушание резонансного
По данным следствия, злоумышленники действовали в 2009—2015 годах. Они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем: человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.
Гособвинение запросило для обвиняемых Игоря Гершанкова и Семена Бережного высшую меру наказания — смертную казнь. Для Татьяны Гершанковой — 24 года тюрьмы, для Бориса Колесникова — 22 года строгого режима. В
Суд поддержал обвинение. Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к смертной казни. Их имущество будет конфисковано.
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Суд Могилевской области вынес приговор "черным риелторам", которые. по версии следствия, убивали людей, чтобы заполучить и перепродать их квартиры.
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