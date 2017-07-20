В Гродно 20−21 июля собралась белорусско-польская рабочая группа по Августовскому каналу. Польские участники прибыли в Гродненскую область через сезонный речной пункт пропуска «Лесная-Рудавка», который в этом году в тестовом режиме работает так же, как велосипедный и пешеходный. Здесь их встретила делегация Гродненской области во главе с заместителем председателя Гродненского облисполкома Виктором Лисковичем, сообщает «Гродненская правда».





— Это второе заседание рабочей группы, первое состоялось в конце прошлого года, за это время мы провели немало работы, главным итогом которой стал рост числа гостей туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Появились новые туристические объекты, реконструируются старинные усадьбы, открываются объекты агроэкотуризма, обустраиваются места отдыха, велодорожки. Проведена значительная работа по музеификации этого региона. В горпоселке Сопоцкин открыт музей писанки, в Заречанке — рушника, музеифицированы форты времен Первой мировой войны. Есть очень интересные объекты для посещения в зоне парка. Все это приводит к росту посещаемости, — отметил Виктор Лискович.

В Гродненскую область по безвизовому режиму прибыли более 26 тысяч туристов из 55 стран, в том числе 25 процентов — это гости из Польши. А через пункт пропуска «Лесная-Рудавка» с момента открытия в нем велосипедно-пешеходного движения — 1400 человек.

Августовский канал может войти в список ЮНЕСКО

Председатель польской части рабочей группы Богдан Дыюк отметил, что рабочая группа в составе Подляского воеводства Польши и Гродненской области занимается развитием туристической сферы по обе стороны канала, а значит — развитием регионов.

— Мы заняты вопросами как повседневными, так и стратегическими, и должны показать европейским туристам, что Августовский канал — это не только небольшой участок между шлюзами, он может использоваться от Бебжи до Немана. Кроме этого, каждый шаг нашей совместной работы подводит нас к внесению канала в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся работа служит задаче привлечь на канал туристов. Во время первой встречи рабочей группы 1400 туристов, пересекших Рудавку-Лесную, были лишь в планах, а сейчас — действительность, — сказал польский гость.





Период пребывания без виз могут продлить до 10 дней

— Туристы едут, а значит, мы должны создавать им условия. Поэтому мы будет инициировать продление Указа о безвизовом въезде, а также продление периода пребывания туристов до десяти суток, — отметил Виктор Лискович.

— Важно также, чтобы была возможность попасть в безвизовую зону на всех видах транспорта, включая железнодорожный и авиа. Любой опыт по развитию туризма, который Подлясье и Гродненская область приобретают год за годом, будет служить развитию туризма регионов двух стран, — добавил он.

Автобусное сообщение к пункту пропуска появится в ближайшее время на белорусской стороне. Вопрос в настоящее время активно прорабатывается. В Гродненской области пункт пропуска находится в зоне пограничной заставы, с этим связаны дополнительные организационные вопросы, которые собираются урегулировать в ближайшее время.

С польской стороны запущены автобусы от Августова к Рудавке и обратно в выходные дни.





Брендовый фестиваль на Августовском канале проведут при поддержке ООН

В конце августа состоится традиционный фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов», изюминкой которого впервые станет проведение велопробега при участии ООН. В нем примут участие дипмиссии, представители министерств и ведомств страны, желающие, рассказал Виктор Лискович. В спортивной акции ожидается участие не менее трехсот велосипедистов. Кроме этого, на празднике проведут заплыв на байдарках и инклюзивный велопробег. Эти мероприятия проводятся в поддержку целей устойчивого развития. Объединение нескольких мероприятий в одно послужит комплексному решению ряда общественно важных проблем, отметил собеседник.