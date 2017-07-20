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Погода в выходные: тепло и дождливо

21.07.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Лето пока не радовало нас теплом, а большую часть в июле была прохладная погода на 1−2°С ниже климатической нормы. Но в ближайшие дни ожидается по-летнему теплая погода, а температурный фон будет вполне соответствовать июльским значениям. Однако погода будет неустойчивой и без летних грозовых дождей не обойдется. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

22 июля, в субботу, ночью и утром по южной половине Беларуси фронтальные разделы обусловят дожди, во многих районах Брестской, Гомельской и местами по югу Минской области грозы — сильные дожди. Днем влияние фронтов скажется лишь по юго-востоку страны, там ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории страны в области повышенного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +10°С по северу до +18°С по югу Беларуси, максимальная температура днем +20 +26°С.

В воскресенье, 23 июля, погодные условия будет в основном определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу страны в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, по юго-западу страны +15 +16°С, днем воздух прогреется до +21 +28°С.

24 июля, в понедельник, ожидается теплая неустойчивая погода. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +10 +17°С, по юго-западу +18 +19°С, максимальная днем +22 +29°С.

 
 
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В выходные максимальная температура днем будет достигать +29°С.

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