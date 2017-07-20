Сегодня ночью на курортном греческом острове Кос и юго-западе побережья Турции произошло мощное землетрясение. Специалисты предупреждают: подземные толчки будут ощущаться еще три недели, но самый мощные были в ночь с четверга на пятницу. Белорусы, которые находятся на курортах, рассказали TUT.BY, что там сейчас происходит.



Фото: Reuters

— В 1.30 ночи мы с мужем как раз ложились спать, вдруг стало очень сильно трясти. Вся квартира, а мы живем на третьем этаже, стала ходить ходуном. Люди закричали, — рассказывает TUT.BY белоруска Юлия, которая с семьей живет в турецком городе Мармарис. — Кровать затряслась, сложно было устоять на ногах. Было очень страшно. Я тут же схватила ребенка на руки, муж попытался нас успокоить. Толчки прекратились, мы вышли на улицу.

Мощность ночного землетрясения составила от 6,7 до 6,9 балла. По предварительным данным, 2 человека погибли и более сотни пострадали. Когда начались толчки, люди стали выбегать на улицу кто в чем: в пижамах, шортах, некоторые одевались на ходу.

— Я прямо заикаться стала от страха. Сразу кровать стало трясти, потом всю мебель дома. Прямо в нижнем белье выбежала на улицу, — рассказывает другая белоруска, тоже живущая в Мармарисе.



Пострадавших в результате землетрясения 21 июля на острове Кос перевозят в больницу города Ираклион на острове Крит. Фото: Reuters

Люди отслеживали новости по социальным сетям, переписывались между собой в закрытых группах, узнавая обстановку в соседних кварталах и районах.

— Через 20 минут снова был толчок, но уже поменьше, потом еще один. Судя по новостям, стихия дошла до побережья. Еще вчера канал, который ведет к морю, был сухим, сегодня в нем уже вода, — рассказывает Юлия. — Нас периодически трясет, но не так сильно. До этого моряки предсказывали землетрясение, на этот случай у нас один алгоритм — нужно находится в дверном проеме несущей стены. Она считается самой крепкой в доме, вероятность ее обрушения меньше. Если же бежать по лестнице, то она может рухнуть. Многие люди останавливались на улице до утра.

Белоруски из Мармариса говорят, что сегодня на курорте все работает в штатном режиме, особых разрушений нет.

— Ночью на Родосе трясло так, что подумала — это взрыв. Длилось буквально несколько секунд, но ощущения очень необычные. Вокруг тебя все движется, а ты не можешь на это повлиять. После ночных толчков над островом постоянно патрулировали самолеты, видимо, мониторили ситуацию. А уже утром мы были в поселке среди местных, все спокойно. Такое ощущение, что для них это в порядке вещей, — рассказывает минчанка Татьяна, которая сейчас отдыхает на греческом острове. — Сейчас приплыла в Мармарис, где тоже трясло. Здесь ситуация аналогичная: никакого испуга — обычная жизнь курортного городка.

МИД Беларуси следит за ситуацией. По предварительным данным, среди пострадавших белорусов нет.