Наследство любой ценой: самые громкие эксгумации известных людей

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Сальвадор Дали, тело которого эксгумировали по решению мадридского суда, далеко не первая знаменитость, чьи останки потревожили неблагодарные потомки. Немало известных людей были эксгумированы в разное время и с разными целями. Самые громкие из эксгумаций, конечно, были организованы исками непризнанных потомков.

Появится ли у Дали единственная дочь?

61-летняя Мария Пилар Абель Мартинез, объявившая себя дочерью знаменитого каталонца, добивалась эксгумации его тела с 2007 года. По ее словам, мать рассказала ей о тайной связи с художником в 1955 году — за год до рождения Абель. Если ДНК-анализ подтвердит ее родство с Сальвадором Дали, она станет единственной его прямой наследницей. Как известно, официальных наследников Дали не оставил, его супруга и муза Гала умерла раньше его. Свои картины Сальвадор Дали подарил Испании, а вот недвижимым имуществом и прочими немалыми материальными ценностями, управляет фонд имени Галы и Сальвадора Дали. Новоявленной дочери есть за что сражаться, своих материальных претензий женщина не скрывает.



© REUTERS JUAN MEDINA 61-летняя Мария Пилар Абель Мартинез утверждает что очень похожа на Сальвадора Дали

Многочисленные скептики уже ставят под сомнение факт отцовства Дали, ведь существуют исторические свидетельства, что Дали при жизни хвастался, что его не привлекает сексуальная близость ни в каком виде — все это отнимает у художника талант, всегда считал странный гений. Некоторые его биографы утверждают, что художник был девственником, не смотря на полувековой брак с Еленой Дьяконовой, ставшей его музой Гала.

Ив Монтан и Аврора Дроссар

До истории с Дали самым громким случаем эксгумации для подтверждения наследства считалось история с французским актером и певцом Ивом Мнотаном. У него было двое признанных официальных наследников — приемная дочь Монтана актриса Катрин Аллегре, дочь его первой жены Симоны Синьоре и сын Валентин, который появился у актера, когда ему было почти 70. Им и было завещано немалое наследство Монтана. Незадолго до смерти актера объявилась еще одна претендентка на наследство Аврора Дроссар, дочь актрисы Анн-Жильбер Дроссар. По их легенде у юной девушки была многолетняя связь с Монтаном, плодом которой и стала дочь Аврора. Актер отказался сдавать ДНК-тест на подтверждение отцовства, но саму возможность такой истории не отрицал. Тем более что Аврора внешне была очень на него похожа.



© Sputnik Михаил Озерский Ив Монтан с женой Симоной Синьоре на Красной площади в Москве

Сначала была проведена серия экспертиз, по которым Аврора была признана дочерью певца. Но официальные наследники срочно обжаловали решение суда. В марте 1998-го была проведена эксгумация праха Монтана, который покоится рядом с Симоной Синьоре на парижском кладбище Пер-Лашез. Генетический анализ не подтвердил факт отцовства. И надежды Авроры на официальное признание улетучились. Она до сих пор не компенсировала судебные расходы в 35 тысяч евро, которые должна выплатить по решению суда наследникам Монтана.

Впрочем, лже-дочь не сдается и заявляет, что они с матерью намерены добиваться присмотра дела — по их мнению, операция по эксгумации и анализы были проведены наспех, без опознания праха, что ставит под сомнение их результаты.

Охотники за наследством шахматного короля

Девятилетняя филиппинка Джинки Янг считалась одной из основных претенденток на наследство 11-го чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера. В свое время его имя знал каждый советский человек — после тяжелейшего психологического матча за мировое шахматное первенство в разгар холодной войны американец Борис Фишер обыграл советского гроссмейстера Бориса Спасского. Впрочем, у Фишера по жизни была репутация скандалиста.



© Sputnik Папоров Американский гроссмейстер Роберт Фишер

Мать Джинки Янг Мерилин утверждала, что Фишер — отец девочки. В доказательство Мэрилин предъявляла фотографии и нежные письма, подписанные словом "папочка". Женщина не сомневалась в своих словах — даже потребовала эксгумации тела Фишера и анализа ДНК. Медики эксгумировали тело гроссмейстера, похороненного в Рейкьявике. Оказалось, что Бобби Фишер не является отцом филиппинской девочки Джинки Янг.

Фишер скончался в 2008 году от почечной недостаточности. Его наследство составляет два миллиона долларов, официальным завещанием гроссмейстер-скандалист так и не озаботился. На его деньги претендуют двое племянников, бывшая супруга, японская шахматистка Миеко Ватаи. Правительство США имеет ряд налоговых претензий к наследству Фишера и также претендует на часть наследства.

В эксгумации Немцова дважды отказали

После гибели политика, который при жизни славился известным любвеобилием, появилось немало претендентов на его наследство. Помимо официальных наследников и 4 признанных политиком детей, доли в пользу сына добивается некая Екатерина Ифтоди. Она утверждает, что в 2014 году годила от Немцова сына Борю. Она уже дважды обращалась в суд с ходатайством об эксгумации тела политика.



© Sputnik Михаил Фомичев Борис Немцов с сыном Антоном

По словам женщины, на крайние меры она решилась, потому что несколько раз просила родных Немцова сдать биоматериал для проведения генетического теста, чтобы доказать, отцовство. Но они ей отказывали. Обращалась Ифтоди и в Следственный комитет России, чтобы ей предоставили кровь с одежды убитого политика. Но и там получила отказ.

Есть и еще одна женщина, которая утверждает, что растит сына Немцова — дизайнер из Нижнего Новгорода Анна Лесникова. Но по ее словам, на наследство она не претендует и эксгумацию тела политика считает неприемлемой.

У легенды "Формулы —1" подтвердились наследники

Громкий случай с эксгумацией в связи с установлением отцовства произошел и в автоспорте. Тело известного гонщика "Формулы-1" 1950-х, аргентинца Хуана-Мануэля Фанхио, было эксгумировано два года назад в связи с заявлением некоего Оскара Сезара Эспинозы, он утверждал, что является сыном пятикратного чемпиона мира.

Легендарный гонщик никогда не был официально женат, Фанхио-младших также не было зарегистрировано. Однако пилот состоял в отношениях с Андреа Берр, которая являлась матерью Оскара Эспинозы, и перед смертью она в присутствии нотариуса подписала документы, подтверждающие, что Фанхио действительно является отцом ее сына.



© AP/ Хуан-Мануэль Фанхио после победы на Гран-При Европы в Реймсе, Франция, 2 июля 1957 года

Экспертиза ДНК показала, что Оскар Эспиноза, которому на тот момент уже было под 80, на 99,9% является сыном Фанхио. Также была проведена еще одна экспертиза, по заявлению другого "кандидата в сыновья" — Рубена Васкеса. Результаты ее не разглашались, однако аргентинская пресса утверждала, что Васкеса можно смело называть братом Эспинозы.

При этом оба заявителя утверждали, что не претендуют на наследство прославленного аргентинца, а просто хотят носить его фамилию.