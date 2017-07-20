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В Бресте осудили мужчину, который ударил сотрудника милиции и угрожал откусить ему нос

21.07.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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39-летнего жителя Бреста осудили за насилие в отношении сотрудника милиции.

Инцидент, за который осудили брестчанина, произошел 13 мая. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходя дорогу оскорбительно высказался в адрес сотрудников милиции, которые ехали в служебном автомобиле и остановились пропустить пешеходов. Милиционеры остановили жителя города и попросили предъявить документы. Однако паспорта у него с собой не оказалось. Тогда мужчину проводили в патрульный автомобиль, чтобы в участке установить его личность.

В транспортном средстве мужчина вел себя вызывающе. По дороге в райотдел он ударил рукой по голове милиционера, который сидел рядом с ним на заднем сиденьи, а потом угрожал откусить ему нос. Чтобы усмирить нарушителя, на него надели наручники.

«20 июля суд Ленинского района признал обвиняемого виновным по статье 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и назначил один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила помощник прокурора Бреста Галина Шаповал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Обвиняемый получил один год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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